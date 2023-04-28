Росія застосувала нову тактику під час атаки на Миколаїв – ISW

Ракетний удар по Миколаєву, 27 квітня 2023 року

У результаті удару по Миколаєву було зруйновано один приватний будинок, ще один пошкоджено

Російські терористи використали нову тактику під час удару по Миколаєву 27 квітня. Про це повідомляють аналітики з американського Інституту вивчення війни.

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Окупанти завдали 27 квітня чотири ракетних удари по Миколаєву. Зазначається, що росіяни скеровували ракети, використовуючи різні особливості рельєфу, різну висоту пуску та численні зміни траєкторії, щоб ускладнити їх виявлення українською ППО.

Міністерство оборони Росії визнало, що російські війська завдали високоточного ракетного удару морського базування великої дальності.

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Нагадаємо, в результаті удару по Миколаєву було зруйновано один приватний будинок, ще один пошкоджено. Також істотних руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка і одна історична будівля. Загинула одна людина, 23 отримали поранення, зокрема дитина.

До слова, сьогодні 28 квітня близько 4:00 ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Станом на 7:00 годину в Умані троє загиблих та восьмеро людей поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.