Окупанти знищили склад з гуманітарною допомогою на Тернопільщині

унаслідок російського обстрілу в Тернополі вщент згорів склад з гумдопомогою

Унаслідок ракетного удару, якого російські агресори 13 травня завдали по Тернополю, повністю зруйновано склад благодійного фонду «Світло Реформації» з гуманітарною допомогою. Про це у facebook повідомив керівник благодійного фонду «Світло Реформації» Іван Гонтар.

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За його словами, склад служив хабом для міжцерковної діяльності цілого регіону.

«Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням... Все згоріло!», – написав він.

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Гонтар зазначив, що Бог дивом зберіг двох водіїв, які ночували біля складу лише за декілька метрів від місця прильоту ракети.

«Збитки неймовірно великі, але благодійну роботу ми не припинимо», – запевнив керівник фонду.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня росіяни вдарили ракетами по Тернопільській області, внаслідок чого зафіксовані руйнування.