Окупанти знищили склад з гуманітарною допомогою на Тернопільщині
Унаслідок ракетного удару, якого російські агресори 13 травня завдали по Тернополю, повністю зруйновано склад благодійного фонду «Світло Реформації» з гуманітарною допомогою. Про це у facebook повідомив керівник благодійного фонду «Світло Реформації» Іван Гонтар.
За його словами, склад служив хабом для міжцерковної діяльності цілого регіону.
«Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням... Все згоріло!», – написав він.
Гонтар зазначив, що Бог дивом зберіг двох водіїв, які ночували біля складу лише за декілька метрів від місця прильоту ракети.
«Збитки неймовірно великі, але благодійну роботу ми не припинимо», – запевнив керівник фонду.
Нагадаємо, що у ніч на 14 травня росіяни вдарили ракетами по Тернопільській області, внаслідок чого зафіксовані руйнування.
Коментарі — 0