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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Скільки Україна протримається без західної допомоги

glavcom.ua
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фото: ЗСУ

Маємо велике завдання нашої комунікації на міжнародній арені

Днями Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, заявив, що без західної допомоги Україна максимум протримається пару днів, але не це головне, а те, що Україну підтримують, бо інакше її захоплять і вона стане схожа на Білорусь. Ця заява є черговим свідченням нашої великої комунікаційної невдачі, а саме донесення Заходу, що Путін не воює з Україною, він воює з Заходом.

Раз на півроку я мабуть маю нагадувати базові основи цієї війни. В грудні 2021 року Путін надіслав листа з ультиматумом до НАТО порушити свій статут і відмовити у потенційному приєднанні Україні, Грузії та інших, а також прибрати зброю та війська з країн, які приєднались до блоку після 1997 року. Ще раз Путін нічого не писав Україні, і нічого не вимагав від України. І тільки після того як йому офіційно відмовили в кінці січня – він вирішив вдатись до військових дій.

Ціллю Путіна від самого початку війни, і він це постійно наголошує, було не просто захоплення України, а перегляд «монополярного» світу на «мультиполярний». Захоплення України мало стати доказом того, що Захід слабкий і нові гравці як Росія та Китай йому рівня. Тому, якщо б йому вдалося нас захопити – першим ділом він виставив би новий ультиматум, не виконання якого вже б несло військову загрозу країнам Балтії, Польщі та іншим колишнім членам соціалістичного блоку.

Велике завдання нашої комунікації на міжнародній арені має бути саме простияння наративу про те, що це війна між Україною і Росією. Цей вбивчий нарратив може мати своїм наслідком підтримку заморозки війни, якщо Захід почне «втомлюватись». Натомість саме переконання, що це війна з Заходом – має тримати останній в тонусі допомоги нам.

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Джерело
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Теги: Україна статут путін Китай війна росія Білорусь

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Віктор Андрусів

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