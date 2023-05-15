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Пригожин хотів здати позиції РФ Україні? Що відомо про скандальну публікацію The Washington Post

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пригожин хотів здати позиції РФ Україні? Що відомо про скандальну публікацію The Washington Post
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин висміяв американське видання
фото з відкритих джерел

Президент України Зеленський та ватажок «вагнерівців» Пригожин спростували контакти між Україною та найманцями 

Після публікації інтерв’ю президента України Володимира Зеленського американське видання The Washington Post видалило фрагменти із запитаннями про контакти засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина з Головним управлінням розвідки Міноборони, але згодом повернуло їх назад.

У прибраних частинах інтерв’ю йшлося про те, що засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася. Президент України Зеленський запитав журналістів, звідки вони взяли ці дані, та зазначив, що розповсюдження такої інформації шкодить Україні.

«Документи вказують на те, що ГУР, ваше розвідувальне управління, підтримує неофіційні контакти з Євгеном Пригожиним і ви були в курсі, зокрема, зустрічі Євгена Пригожина з офіцерами ГУР. Це правда?» – запитали журналісти видання.

Володимир Зеленський: «Це питання (військової – «Главком») розвідки. Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду? І тому дуже цікаво, якщо хтось каже, що у вас є документи, або якщо хтось із нашого уряду розповідає про діяльність нашої розвідки, я хотів би запитати у вас: з якими джерелами в Україні ви контактуєте? Хто говорить про діяльність нашої розвідки? Адже це найтяжчий злочин у нашій країні. З якими українцями ви розмовляєте?».

Журналісти запевняють Зеленського, що ніхто з українських чиновників про це з ними не говорив, натомість вони опираються виключно на витік документів. Так, журналіст WP сказав, що може зачитати, яка інформація про Пригожина і ГУР. 

Журналіст додав, що у «злитому» документі також йдеться про те, що начебто Буданов очікував використання росіянами деталей таємних переговорів Пригожина з ГУР і зустрічей з офіцерами розвідки в Африці.

Зеленський так прокоментував цю інформацію: «Слухайте, якщо чесно, ну ви просто щось читаєте, щось говорите. Я просто не розумію, звідки ви це берете, з ким розмовляєте тощо. Ви розповідаєте про те, як я зустрічався з Будановим. Це свідчить про те, що у вас – як би це висловитися? – схоже, що у вас є люди, у яких є якісь записи, або у вас є докази, або у вас щось є, тому що так це виглядає. Ви знову робите, я прошу вибачення, те, що робили раніше. Ви публікуєте якусь інформацію, яка не допомагає нашій державі». 

Керівник приватної військової кампанії «Вагнера» Євген Пригожин на прохання прокоментувати інформацію про зустріч з офіцерами ГУР глузливо заявив, що «досі з Будановим перебуває в Африці».

«Звичайно, можу підтвердити цю інформацію. Нам взагалі нічого приховувати від іноземних спецслужб. Ми досі з Будановим перебуваємо в Африці. А що стосується WP і видаленого фрагменту, то я думаю, що це трапилося через те, що вони не купили вчасно квитки і, боюся, якщо хтось дізнається, що WP все ще в Африці, їм продадуть бізнес-клас задорого. Тому вони просто хочуть заощадити, як зазвичай», – прокоментував ватажок «вагнерівців».

Нагадаємо, що американське видання Washington Post опублікувало матеріал, у якому йдеться, що засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. 

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Теги: Володимир Зеленський ПВК Вагнера Кирило Буданов контрнаступ

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