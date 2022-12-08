Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову
Фото з відкритих джерел

Прессекретар Кремля готовий «думати до посиніння» про терміни завершення «спецоперації»

Спеціальна військова операція (СВО) може закінчитися будь-якої миті, якщо на те буде політична воля Києва. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

«У даному випадку тут можна думати до посиніння, коли це все закінчиться», – додав прес-секретар президента Росії.

За словами Пєскова, український президент Володимир Зеленський знає, коли це може все закінчитися.

«Це може все закінчитися завтра, якщо є бажання», – підсумував Пєсков, проте не уточнив, про кого йдеться.

Нагадаємо, раніше президент РФ Путін висловився про терміни «спеціальної військової операції». Російський диктатор повідомив своїм громадянам невтішну новину: «СВО може стати тривалим процесом».

Як стало відомо раніше, у РФ готують секретний план евакуації російського диктатора Володимира Путіна до Латинської Америки – Аргентини чи Венесуели – у разі поразки Росії у війні проти України. 

Теги: пропаганда Дмитро Пєсков росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Washington Post: Російська пропаганда поширює фейки про українських біженців
Washington Post: Російська пропаганда поширює фейки про українських біженців
Німеччина: «бавовна» у РФ законна. Кремль відреагував
Німеччина: «бавовна» у РФ законна. Кремль відреагував
Зеленський став людиною року за версією Time: істерична реакція Кремля
Зеленський став людиною року за версією Time: істерична реакція Кремля
Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову
Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову
Шольц заявив, що ядерні погрози Кремля вдалося спинити
Шольц заявив, що ядерні погрози Кремля вдалося спинити
Видання Politico дало Путіну нову кличку
Видання Politico дало Путіну нову кличку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
13K
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
12K
Росія планує новий наступ – Столтенберг
11K
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9121
Майже прем'єр? Хто запалює зірку Кубракова
8541
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту