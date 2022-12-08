Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову

Прессекретар Кремля готовий «думати до посиніння» про терміни завершення «спецоперації»

Спеціальна військова операція (СВО) може закінчитися будь-якої миті, якщо на те буде політична воля Києва. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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«У даному випадку тут можна думати до посиніння, коли це все закінчиться», – додав прес-секретар президента Росії.

За словами Пєскова, український президент Володимир Зеленський знає, коли це може все закінчитися.

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«Це може все закінчитися завтра, якщо є бажання», – підсумував Пєсков, проте не уточнив, про кого йдеться.

Нагадаємо, раніше президент РФ Путін висловився про терміни «спеціальної військової операції». Російський диктатор повідомив своїм громадянам невтішну новину: «СВО може стати тривалим процесом».

Як стало відомо раніше, у РФ готують секретний план евакуації російського диктатора Володимира Путіна до Латинської Америки – Аргентини чи Венесуели – у разі поразки Росії у війні проти України.