Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні

План вивезення кремлівських чиновників отримав неофіційну назву «Ноїв ковчег»

У РФ готують секретний план з евакуації російського диктатора Володимира Путіна до Латинської Америки – Аргентини чи Венесуели – у разі поразки Росії у війні проти України. Про це повідомляє колишній співробітник Кремля та спічрайтер президента РФ Аббас Галямов.

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Зазначається, що план вивезення кремлівських чиновників отримав неофіційну назву «Ноїв ковчег». Його розробляють ще з весни.

План переїзду у Венесуелу курирує соратник Путіна Ігор Сєчин, оскільки має добрі стосунки з президентом країни Ніколасом Мадуро.

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Спочатку в Кремлі насамперед вивчали можливий переїзд у Китай, але згодом вибір на користь Піднебесної відклали, тому що «китайці надто собі на думці та надто зневажають інших – особливо тих, хто програли».

Галямов зазначає, що Юрій Курилін, права рука глави «Роснефти» Сєчина, займається безпосередньою роботою з виїздом на місце. Він має американське громадянство і зв'язки. Він навчався у Каліфорнії.

«Він повністю присвятив себе саме «Ноєву ковчегу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент РФ Путін висловився про терміни «спеціальної військової операції». Російський диктатор повідомив своїм громадянам невтішну новину: «СВО може стати тривалим процесом».