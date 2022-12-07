Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
План вивезення кремлівських чиновників отримав неофіційну назву «Ноїв ковчег»
У РФ готують секретний план з евакуації російського диктатора Володимира Путіна до Латинської Америки – Аргентини чи Венесуели – у разі поразки Росії у війні проти України. Про це повідомляє колишній співробітник Кремля та спічрайтер президента РФ Аббас Галямов.
Зазначається, що план вивезення кремлівських чиновників отримав неофіційну назву «Ноїв ковчег». Його розробляють ще з весни.
План переїзду у Венесуелу курирує соратник Путіна Ігор Сєчин, оскільки має добрі стосунки з президентом країни Ніколасом Мадуро.
Спочатку в Кремлі насамперед вивчали можливий переїзд у Китай, але згодом вибір на користь Піднебесної відклали, тому що «китайці надто собі на думці та надто зневажають інших – особливо тих, хто програли».
Галямов зазначає, що Юрій Курилін, права рука глави «Роснефти» Сєчина, займається безпосередньою роботою з виїздом на місце. Він має американське громадянство і зв'язки. Він навчався у Каліфорнії.
«Він повністю присвятив себе саме «Ноєву ковчегу», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент РФ Путін висловився про терміни «спеціальної військової операції». Російський диктатор повідомив своїм громадянам невтішну новину: «СВО може стати тривалим процесом».
Коментарі — 0