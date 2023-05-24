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Російський холдинг продав багатомільйонний бізнес у Європі за 1 євро

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російський холдинг продав багатомільйонний бізнес у Європі за 1 євро
Російський лісопромисловий холдинг збанкротував через санкції ЄС
фото з відкритих джерел

Заводи Segezha Packaging збанкрутували, бо перестали отримувати потрібну для роботи сировину після того через ембарго ЄС на постачання російської лісопромислової продукції

Російський лісопромисловий холдинг Segezha продав бізнес у Європі за безпрецедентно малу суму у €1. Йдеться про підрозділ із виробництва упаковки Segezha Packaging, який керує сімома заводами в ЄС.

Умови угоди також передбачають прийняття зобов'язань щодо виплати боргу €100 млн.  Російський лісопромисловий холдинг Segezha продав європейський підрозділ за символічну суму. Про це в інтерв'ю росЗМІ заявив президент групи Михайло Шамолін.

Холдинг продав підрозділ Segezha Packaging, який керує сімома заводами з виробництва паперової упаковки в Європі. Підприємства розташовані у Німеччині, Данії, Нідерландах, Італії, Чехії, Туреччині та Румунії. Загалом вони виробляли 700 млн паперових мішків на рік.

У своєму звіті компанія зазначає: угода про продаж 100% Arka Merchants Limited та її дочірніх товариств (через цю компанію група володіла сімома заводами Segezha Packaging) була укладена ще 22 лютого поточного року.

Хто саме придбав компанію Шамолін не уточнив. Гендиректор Lesprom Network Олексій Богатирьов припустив, що покупцем європейських активів Segezha «могла виступити одна з міжнародних компаній, які заявили про вихід з російських активів». Це можуть бути американська International Paper, австрійська Mondi та американська Sylvamo, зацікавлена ​​у збільшенні частки на ринку ЄС.

Ціна санкцій

За словами Шамоліна, умовою угоди було також списання боргових зобов'язань. Покупець погодився виплатити борг Segezha Packaging перед Сегезьким ЦПК у розмірі €100 млн.

«Можна сказати, що бізнес було продано за суму близько €100 млн, що відповідає його оцінці в стані до запровадження антиросійських санкцій», - уточнив президент холдингу.
Шамолін зазначив: продаж підрозділу фактично був єдиним способом зберегти його «в робочому стані». Заводи Segezha Packaging перестали отримувати потрібну для роботи сировину після того, як у квітні 2022 року Євросоюз ввів ембарго на постачання російської лісопромислової продукції.

Segezha Packaging також не змогла замінити поставки з Росії матеріалами від європейських виробників, оскільки в ЄС відмовлялися співпрацювати з компанією, оскільки її материнська фірма зареєстрована у Росії.

Президент холдингу уточнив: за даними за 2021 рік, доданий OIBDA (операційний прибуток компанії до вирахування амортизації) Segezha Packaging становив €5-7 млн ​​на рік. За даними російської газети «Комерсант», санкції Євросоюзу торкнулися постачання лісопромислової продукції з РФ на суму $6 млрд.

У 2021 році на країни, що приєдналися до санкцій проти Росії, припадало 45,8% від загального обсягу експорту російської лісопродукції. При цьому 75% цього обсягу йшло до європейських країн.

Нагадаємо, аби зменшити згубну дію так званих «чорних лісорубів», які незаконно вирубують ліси без усіляких на це дозволів, в Україні запустять електронний лісорубний квиток та сертифікат про походження деревини. Про це йдеться в повідомленні гендиректора ДП «Ліси України» Юрія Болоховця.

«Уряд прийняв постанову про запуск електронного лісорубного квитка та сертифікату про походження деревини. Над цими змінами працювала наша команда Держлісагентства два роки», – зазначає Юрій Болоховець. Зміни набувають чинності вже з 1 червня. Очільник держпідприємства вважає, що із запровадженням електронного лісорубного квитка будуть мінімізовані корупційні ризики, яких вистачало за часів існування паперового варіанту документа.

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Теги: санкції ембарго бізнес президент

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