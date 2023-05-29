Укрнафта відновить видобуток на ліквідованих свердловинах

Нині в Укрнафти є 4,3 тис. ліквідованих свердловин

Укрнафта планує брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній

Компанія «Укрнафта» планує проаналізувати ліквідовані свердловини, на деяких з них можуть відновити видобуток. Про це йдеться на сайті компанії.

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Нині в Укрнафти є 4,3 тис. ліквідованих свердловин – частина з геологічних причин, а більшість із технічних – аварії, обриви інструменту, труб, зминання колон.

«Ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення – шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин», – розповів Корецький.

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Крім того, Укрнафта планує брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній та передавати в оренду свердловини, що знаходяться в межах спецдозволів інших компаній – таких понад 1,3 тис.

Директор компанії зазначив, що навіть 10% успішного відновлення від загальної кількості ліквідованих свердловин – всього таких 5,6 тис. – це 560 свердловин, тобто +30% до чинного видобувного фонду компанії.

Нагадуємо, Кабінет міністрів схвалив передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній «Укрнафтобуріння», яку держава раніше забрала в Ігоря Коломойського та партнерів в управління «Укрнафти».

До слова, ПАТ «Укрнафта» планує збільшити видобуток нафти вдвічі та створити мережу з 1200 автозаправних станцій. Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до проєкту фінансового плану компанії на 2023 рік