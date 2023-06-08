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США підтвердили успіхи України біля Бахмута – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США підтвердили успіхи України біля Бахмута – CNN
Втрати українських сил біля Бахмута не вплинуть на більш масштабний запланований український контрнаступ
фото з відкритих джерел

Українським військам вдалося витіснити частину російських сил на сході в районі Бахмута

Українські захисники зустріли більший опір з боку російських загарбників в районі Бахмута, ніж очікувалося,  але досягли перших успіхів. Про це телеканалу CNN повідомили два американські високопосадовці.

За даними американської сторони, українським військам вдалося витіснити частину російських сил на сході в районі Бахмута. Однак росіяни, озброєні протитанковими ракетами, гранатометами і мінометами, чинять «жорсткий опір». 

Російські сили вкопалися в оборонні лінії, які в деяких місцях мають глибину в кілька шарів і всіяні мінними полями, що, за словами співрозмовників CNN, «завдало значної шкоди українській бронетехніці».

Один з американських посадовців назвав втрати «значними», уточнивши, що йдеться про зокрема бронетранспортери MRAP, які США надали Україні.

Водночас співрозмовники CNN кажуть, що останні втрати українських сил не вплинуть на більш масштабний запланований український контрнаступ.

«Американські й західні посадовців давно очікували, що контрнаступ займе багато часу і поставить український персонал і техніку, зокрема й системи, що постачаються Заходом, під великий ризик», – вказує телеканал.

Триває 470-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: Україна втрати контрнаступ росіяни Бахмут

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