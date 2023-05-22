Перерахунок пенсії: хто з 1 червня отримає додаткові виплати

На червень цього року підвищення пенсій не заплановане, однак дехто отримає доплати за попередні місяці

Пенсіонери, що працюють, отримають доплати одразу за три місяці – квітень, травень і червень

Навесні 2023 року в Україні було проведено масштабну індексацію пенсій, підвищилися виплати окремим групам пенсіонерів. На червень цього року підвищення пенсій не заплановане, однак дехто все-таки отримає більше коштів. Про це повідомило видання «На пенсії».

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Йдеться про виплати, які 1 квітня збільшилися для тих пенсіонерів, які продовжують працювати.

Так, із 1 червня пенсіонери, що працюють, отримають доплати одразу за три місяці – квітень, травень і червень. Суми підвищення будуть різні, адже залежать від стажу, зарплати та розміру пенсії.

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На сьогодні, за даними Мінсоцполітики, в Україні продовжують працювати 2,7 млн пенсіонерів, але отримають підвищені пенсії лише приблизно 600 тисяч осіб. Серед них:

пенсіонери, які працюють і станом на 1 березня мають право на перерахунок (отримали 24 місяці стажу);

пенсіонери, яким було призначено або перераховано пенсії щонайменше два роки тому.

Нагадаємо, розмір майбутньої пенсії можна збільшити завдяки добровільним внескам.

До слова, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, окрім пенсії та доплат за вік, мають право на пільги на оплату комунальних послуг. Ба більше, деякі категорії сільських пенсіонерів взагалі нічого не платять за комуналку.

Раніше голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус розповів, кому цьогоріч слід чекати на перерахунок та збільшення пенсій.