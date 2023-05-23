Перестала окопуватися і стала мобільнішою: яких змін зазнала російська артилерія

Російська артилерія почала активніше використовувати безпілотники для розвідки та стала мобільнішою

Артилерія була та залишається основою російської армії. Проте протягом року повномасштабного вторгнення РФ методи її використання значно змінилися. Про це пишуть експерти RUSI.

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Зокрема, якщо на початку вторгнення артилерійські батареї були прикріплені до батальйонної тактичної групи, то до літа 2022 їх об'єднали в артилерійські тактичні групи, які підпорядковуються єдиному командуванню.

Крім того, російська артилерія почала активніше використовувати безпілотники для розвідки, що дозволило ефективніше витрачати боєприпаси, а також підвищило здатність артилерії вести вогонь з рознесених позицій (щоб уникнути скупченості, коли позиція всієї батареї може бути вражена одним залпом противника).

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Крім цього, зазначають автори доповіді, російська артилерія перестала окопуватися і стала мобільнішою.

Нагадаємо, витрати Росії на оборону зросли на 282% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з новими даними, витрати на оборону в січні склали 1,18 трильйона рублів (354 мільярди грн), а в лютому – 822,4 мільярда рублів (246,72 мільярда грн). План витрат Росії на 2023 рік передбачає 4,98 трильйона рублів (1,49 трильйона грн) на оборону. Дані показують, що в січні-лютому країна витратила трохи понад 40% запланованих річних асигнувань на оборонний сектор.

До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.