Адвокат: У Саакашвілі постійна температура тіла 38 градусів

Для того, щоб потрапити в палату експрезидента Грузії Саакашвілі потрібно одягати спеціальні халати, рукавички та бахіли

Для того, щоб потрапити до палати експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі потрібно одягати спеціальні халати, рукавички та бахіли. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів його адвокат Шалва Хачапурідзе.

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За словами адвоката, він та його колеги з юридичної компанії Kh&Partners зустрічаються з експрезидентом один-два рази на тиждень.

«Сидимо 15-30 хвилин і йдемо. Слід зауважити, що ніхто нас у часі не обмежує. Але дуже довго не сидимо, бо в Михайла немає стільки сил, щоби говорити тривалий час, він швидко втомлюється. Скільки потрібно, стільки ми й перебуваємо у палаті. Михайло переважно лежить, дивиться українські телеканали на кабельному телебаченні. Він знає, що відбувається в Україні. Якщо йому потрібно написати щось у соцмережах, він передає текст через мене, або через моїх колег. У нього постійна температура тіла 38 градусів. Лікарі не встановили причину», – сказав юрист.

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Нещодавно президент України виступив з різкою заявою, у якій запропонував послу Грузії в Україні повернутися до Тбілісі для консультацій через те, що відбувається із Саакашвілі. Як зазначив Шалва Хачапурідзе, рішення вислати посла Грузії ніяк не узгоджувалося із родиною Саакашвілі чи його захисниками.

«Після кількох його заяв, у яких він наполіг, аби його дистанційно доєднали до розгляду його справи під час судових засідань, його увімкнули. Ось тепер його побачила світова спільнота, його побачив президент Зеленський. Як ви знаєте, у травні, у Страсбурзі Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив Саакашвілі у переведенні його на лікування до закордонної клініки. Після цього політики з правлячої партії почали говорити, що він не хворий, що з ним уже все добре. Саме тому Михайло дуже хотів включитися по відео під час судового розгляду однієї з його справ», – зауважив юрист.

Також Шалва Хачапурідзе стверджує, що багато депутатів Європарламенту закликають грузинську сторону керуватися гуманітарними принципами і передати Саакашвілі на лікування до якоїсь європейської держави.

«Європарламент ухвалив декілька резолюцій про те, що Михайло Саакашвілі є політв’язнем (зокрема, Європарламент у своїй резолюції від 15 лютого 2023 р. вимагав звільнити Саакашвілі. Також Європарламент назвав справу Саакашвілі «особистою вендетою» олігарха Бідзіни Іванішвілі – «Главком»). Європейці дуже активні. Багато депутатів Європарламенту приїжджають, зустрічаються з опозицією, урядом. Вони закликають грузинську сторону керуватися гуманітарними принципами і передати Саакашвілі на лікування до якоїсь європейської держави» – зазначив адвокат.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість станом експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Він доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.

Зеленський зазначив, що вкотре закликає грузинську владу передати Україні Саакашвілі для необхідного лікування. Також глава держави закликав наших партнерів не ігнорувати ситуацію та врятувати життя колишньому президентові Грузії.

До слова, днями у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану 47 різних діагнозів, з яких три фактично невиліковні.