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Президент України прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент України прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн
Президент України Володимир Зеленський
фото: Facebook

Зеленський також привітав послів з початком дипломатичної місії в Україні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 червня, прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн. Про це повідомляє глава України у Facebook.

«Вірчі грамоти. Посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії», - йдеться у повідомленні.

Президент привітав послів з початком дипломатичної місії в Україні.

«Разом зміцнюємо міжнародний порядок, заснований на правилах, та захищаємо життя», - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у трьох країнах. Таким чином послом України в Індії став Олександр Поліщук, в Бразилії – Андрій Мельник, а в Колумбії – Юрій Полюхович.

Також у п’ятницю, 16 червня, міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового посла в Україні. Ним став Мустафа Левент Більген.

До слова, МЗС створило відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. 

Теги: Андрій Мельник Володимир Зеленський Олександр Поліщук

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