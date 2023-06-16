Росія хоче підірвати ЗАЕС. Зеленський назвав причину
Росія прагне нав'язати свої умови завершення війни, шантажуючи Україну
Росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та щоб «світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт». Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News.
«Росія хоче підірвати (Запорізьку – «Главком») АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською – «Главком») дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту припинення цього конфлікту», – сказав Зеленський.
За словами президента, війна затягується в ситуації, коли озброєння постачаються невеликими партіями. Захід має прискорити військову допомогу, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над російськими окупантами.
«Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз знаходиться на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо», – підкреслив президент.
Зазначимо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Вони розмістили на станції військову техніку, замінували територію і обстрілюють її.
Нагадаємо, що окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців. Російські пропагандисти запустили відео, в якому натякають на те, що підірвуть Запорізьку АЕС. Зазначається, що таким маніпулятивним методом ворог натякає, що все це справа рук України і намагається зняти з себе відповідальність за скоєне.
Крім того, МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. Експертам потрібен доступ до місця поблизу Запорізької атомної електростанції, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між даними про рівень води у резервуарі, який використовується для охолодження реакторів станції. На вихідних ЗАЕС повідомила, що рівень води у резервуарі-охолоджувачі був стабільним. Зазначимо, що 15 червня гендиректор МАГАТЕ приїхав на Запорізьку АЕС.
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