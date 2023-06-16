Росія хоче підірвати ЗАЕС. Зеленський назвав причину

Росія прагне нав'язати свої умови завершення війни, шантажуючи Україну

Росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та щоб «світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт». Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія хоче підірвати (Запорізьку – «Главком») АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською – «Главком») дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту припинення цього конфлікту», – сказав Зеленський.

За словами президента, війна затягується в ситуації, коли озброєння постачаються невеликими партіями. Захід має прискорити військову допомогу, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над російськими окупантами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз знаходиться на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо», – підкреслив президент.

Зазначимо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Вони розмістили на станції військову техніку, замінували територію і обстрілюють її.

Нагадаємо, що окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців. Російські пропагандисти запустили відео, в якому натякають на те, що підірвуть Запорізьку АЕС. Зазначається, що таким маніпулятивним методом ворог натякає, що все це справа рук України і намагається зняти з себе відповідальність за скоєне.

Крім того, МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. Експертам потрібен доступ до місця поблизу Запорізької атомної електростанції, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між даними про рівень води у резервуарі, який використовується для охолодження реакторів станції. На вихідних ЗАЕС повідомила, що рівень води у резервуарі-охолоджувачі був стабільним. Зазначимо, що 15 червня гендиректор МАГАТЕ приїхав на Запорізьку АЕС.