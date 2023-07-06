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Білий дім назвав умови, за яких Україна може вступити в НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім назвав умови, за яких Україна може вступити в НАТО
Білий дім
фото з відкритих джерел

Будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство

Сполучені Штати вважають, що двері НАТО для України відчинені, й рішення про це буде прийняте за згоди всіх країн-членів після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам Альянсу. Про це заявила в середу, 5 липня під час пресбрифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Ми дуже чітко заявили, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО»,- акцентувала представниця Білого дому.

При цьому вона нагадала, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.

«Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції»,- зауважила представниця адміністрації США.

Жан-П’єр зазначила, що не вдаватиметься до подробиць дипломатичних перемовин. Водночас вона нагадала висловлювання президента Байдена про те, що «Україні доведеться провести реформи, щоби відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО, перш ніж приєднатися (до Альянсу – ред.)».

«Президент США вважає, що Україна може це зробити», - додала речниця адміністрації Байдена.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.

До слова, напередодні саміту НАТО збільшує кількість кораблів у Балтійському морі. Кораблі союзників перебувають у постійному контакті один з одним, відбувається обмін інформацією, щоб уникнути «якихось незапланованих чи провокаційних дій з боку іншої держави».

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент НАТО США

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