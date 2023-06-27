Швейцарія зробила невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні
Швейцарські спецслужби переконані, що російсько-українська війна триватиме і в 2023 році
У Швейцарії спецслужби прогнозують затяжну війну в Україні та кажуть, що вона навряд чи закінчиться до кінця 2023 року. Про це йдеться у щорічному звіті про державну безпеку опублікованому 26 червня.
«Малоймовірно, що війну Росії проти України буде вирішено воєнним шляхом до кінця 2023 року. Ознаки вказують на тривалий конфлікт», – йдеться в доповіді.
Швейцарські спецслужби переконані, що на тлі тривалої війни посилиться тиск Заходу на Україну із закликом розпочати переговори з РФ щодо припинення вогню. Також у звіті наголошують, що невдачі РФ в Україні не змусять президента РФ Володимира Путіна відмовитися від своєї початкової мети. Москва готується продовжувати вести «війну проти Заходу» довгий час.
Нагадаємо, що раніше ООН зробила тривожний прогноз щодо війни в Україні. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає, що ймовірність ескалації війни Росії проти України зростає, тоді як шанси на мир між державами зменшуються. Невтішний прогноз давали і британські аналітики: за їх словами, війна в Україні триватиме і в 2024 році.
Зазначимо, що поки Росія за всіма ознаками готується до затяжної війни, Україна називає 2023 рік вирішальним і має намір зробити все для повернення територій. Військова перемога України над окупантами – один із чотирьох основних сценаріїв закінчення війни, які розглядають наші та західні аналітики. Ідеальний сценарій, якого, як заявляв Володимир Зеленський, Україна хоче досягти вже у 2023 році – абсолютна військова перемога над Росією: це означатиме повернення всіх окупованих територій, зокрема Донбас та Крим.
Зауважимо, глава держави наголосив, що дуже важливо не заморозити війну: Зеленський розповів, яким буде завершення війни в Україні.
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