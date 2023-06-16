Путін назвав Зеленського «ганьбою єврейського народу». Головний рабин України відреагував

Моше Реувен Асман: «Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу»

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Про це він сказав у коментарі «Уніан».

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«Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним», – йдеться в повідомленні.

Рабин додав, що в Україні немає неонацистів. – «В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину».

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Нагадаємо, президент країни-агресора РФ Володимир Путін 16 червня назвав Зеленського «ганьбою єврейського народу». – «У мене з дитинства багато друзів-євреїв. Вони кажуть: «Зеленський – не єврей, це ганьба єврейського народу».

Також Путін сьогодні заявив, що «у Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО», і вона не збирається її скорочувати. А також, що атаки на Росію, у тому числі на Кремль і Білгородську область – це «спроби спровокувати РФ на серйозні дії у відповідь», включаючи застосування ядерної зброї. Водночас Путін зазначив, що у Росії немає необхідності використовувати ядерну зброю, і таке застосування можливе лише «теоретично», якщо створюється загроза існуванню російської держави.