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Зеленський та Дуда провели розмову: про що говорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський та Дуда провели розмову: про що говорили
Володимир Зеленський та Анджей Дуда
фото з відкритих джерел

Анджей Дуда невдовзі обговорить гарантії безпеки для України з лідерами Франції та Німеччини

Президент Володимир Зеленський увечері неділі, 11 червня, обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою очікування від майбутнього саміту НАТО. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України», – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, обговорювалися подальші першочергові потреби України для фронту.

Зеленський подякував Дуді за потужну оборонну підтримку з боку Польщі, а також за міцну та непохитну позицію.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський спільно з Джастіном Трюдо звернувся до канадських журналістів у межах Press Gallery Dinner, який проводиться в Оттаві Галереєю канадської парламентської преси.

Також Зеленський прийняв у Києві міністерку з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі. 

До слова, найближчим часом у Польщі планують підписати закон, який дасть змогу вивчити та розслідувати вплив Росії на ситуацію в країні. Для цього буде створено профільну комісію. 

Теги: закон Анджей Дуда Володимир Зеленський

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