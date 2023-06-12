Зеленський та Дуда провели розмову: про що говорили

Анджей Дуда невдовзі обговорить гарантії безпеки для України з лідерами Франції та Німеччини

Президент Володимир Зеленський увечері неділі, 11 червня, обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою очікування від майбутнього саміту НАТО. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України», – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, обговорювалися подальші першочергові потреби України для фронту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський подякував Дуді за потужну оборонну підтримку з боку Польщі, а також за міцну та непохитну позицію.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський спільно з Джастіном Трюдо звернувся до канадських журналістів у межах Press Gallery Dinner, який проводиться в Оттаві Галереєю канадської парламентської преси.

Також Зеленський прийняв у Києві міністерку з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі.

До слова, найближчим часом у Польщі планують підписати закон, який дасть змогу вивчити та розслідувати вплив Росії на ситуацію в країні. Для цього буде створено профільну комісію.