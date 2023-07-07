Адвокат Саакашвілі пояснив, чому його клієнт дуже схуд

Адвокат вважає, що причина схуднення Саакашвілі полягає у наявності 47 різних діагнозів в експрезидента Грузії

Днями у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану 47 різних діагнозів, з яких три фактично невиліковні. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

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«Є наказ міністра охорони здоров’я про те, що маючи три такі хвороби людина звільняється від тюремного ув’язнення. Невиліковні – це кахексія (синдром виснаження; стан, що супроводжується великою втратою маси тіла через зникнення жирової клітковини, атрофією м'язів), деменція і гастроентерологічне захворювання. Найголовніше те, що коли його арештували і він потрапив до пенітенціарного закладу, він був практично здоровим. Раніше у нього також виявили туберкульозну паличку, але до кінця це не вивчене», – повідомив адвокат експрезидента Грузії.

За словами Хачапурідзе, Саакашвілі продовжує перебувати у клініці «Вівамед», адже медзаклад акредитований як тюремна лікарня, й до іншої його не переведуть навіть за бажання самого Саакашвілі.

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Також адвокат прокоментував інформацію, як важкі метали могли потрапити в організм експрезидента Грузії.

«Минулого року, 12 травня, Михайло утретє втратив свідомість. Тамар Абашидзе (невролог «Вівемед» – «Главком») видала рекомендацію: вивчити те, що сталося, на предмет отруєння. Аналізи Саакашвілі направили до клініки у Німеччині. Звідти прийшла відповідь, що у крові виявлені важкі метали… Але на це ніхто не звернув уваги. Після цього я проконсультувався із незалежними фахівцями щодо важких металів.»

Як пояснює Хачапурідзе, лікарі здивувалися, як важкі метали могли потрапити в кров ув’язненого.

«Мовляв, якби він був на волі, це було би можливо. Але не у тюрмі. Потім захисники добилися, щоби аналіз направили до США. Звідти прийшла відповідь, що це отруєння. Попередили, що внаслідок інтоксикації його хвороби загострюватимуться, тобто стан погіршуватиметься. Це ми зараз і спостерігаємо», – прокоментував Хачапурідзе.

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Нагадаємо, голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд виключає проведення консультацій з Україною щодо справи колишнього президента країни Михеїла Саакашвілі.

До слова, посол Грузії в Україні, Георгій Закарашвілі покинув Київ у зв'язку зі станом здоров'я українського громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.