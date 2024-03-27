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Нові виплати для українців у Польщі: хто може розраховувати на допомогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нові виплати для українців у Польщі: хто може розраховувати на допомогу
Українські біженці можуть отримати фінансову допомогу у Польщі
фото із відкритих джерел

У Польщі відкривається реєстрація на виплати для біженців

Українські біженці у Польщі зможуть подати заявку на грошову допомогу у розмірі 850 злотих упродовж трьох місяців. Реєстрація триватиме з 27 по 29 березня включно, пише yavp.pl.

У Польщі 27 березня відкривається третя і остання реєстрація на участь у програмі фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Допомогу започаткував Перемишльський відділ об'єднання українців у Польщі у співпраці з організацією Oxfam.

Фінансова підтримка передбачена у розмірі 850 злотих у формі трьох виплат (разом 25 200 грн). Кошти надаватимуть біженцям, які проживають у семи воєводствах: Підкарпатське, Нижньосілезьке, Мазовецьке, Поморське, Любуське, Вармінсько-Мазурське, Західнопоморське.

Участь в програмі можуть брати люди таких вразливих категорій:

  • вагітні або жінки, які годують груддю;
  • люди з інвалідністю, що впливає на її здатність працювати;
  • люди з хронічними та онкологічними захворюваннями;
  • особи, що належить до етнічних груп;
  • одинокі матері та члени сімей, де є більше трьох дітей;
  • люди від 55 років;
  • особи, які втратили майно та житло внаслідок війни в Україні;
  • люди з прифронтових областей (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);
  • безробітні (або ті, хто працює неповний робочий день);
  • ті, хто ще не отримував виплат від гуманітарних організацій.

До слова, вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП раїни зростає. Про це розповідає reliefweb.int.

Компанія Deloitte спільно з УВКБ ООН проаналізувала, як українські біженці, яких станом на жовтень 2023 року у Польщі проживало майже 957 тис, впливають на економіку країни. До ринку праці українські біженці стали долучатися швидко – у листопаді 2022 року рівень працевлаштування сягнув 65%, а у липні-серпні 2023 року – 80%.

У липні-серпні 2023 року 56% біженців декларували наявність вищої освіти та їхній рівень зайнятості був майже на третину вищий, ніж серед інших груп. В той самий час українці не повністю вивчили польську мову для ринку праці – у листопаді не володіли польською 21% опитаних. У червні 2023 року 40% офіційно працевлаштованих біженців працювали на роботі, яка не потребує кваліфікації. Для половини опитаних мовний бар'єр обмежував доступ до послуг, а для 34% – до ринку праці.

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Теги: біженці гуманітарна допомога Польща соцвиплати українці житло майно реєстрація переговори

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