Росіяни показали «Тіні забутих предків» на своєму фестивалі кіно у Франції

Українські дипломати наголосили просять французьку владу розібратися із ситуацією та відновити справедливість

У Франції з 7 по 17 березня триває фестиваль російського кіно, у межах якого відбувся показ фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Посольство України у Франції зреагувало на цей випадок. Про це повідомляє «Укрінформ».

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Посольство України звернулось до компетентних владних інституцій країни, зокрема до міністерства культури, щодо кричущого випадку привласнення організаторами Фестивалю російського фільму у Парижі та у місті Таверні (столичний регіон) української кінематографічної спадщини.

«Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль «російського фільму» спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їх методи багато в чому залишаються незмінними», – заявили в українському посольстві.

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Дипломати наголосили, що йдеться випадок культурної апропріації, тож просять французьку владу розібратись з ситуацією та відновити справедливість.

«Тіні забутих предків» Сергія Параджанова включив до своєї програми так званий Фестиваль «російського фільму», який організувала асоціація «Інша Росія». Це вже 10-й подібний захід, цього року його присвятили пам’яті Олексія Навального.

«Ми вважаємо, що навіть у ці неспокійні часи, попри насильство з боку нинішньої влади, необхідно продовжувати захищати і просувати російську культуру, зокрема, у сфері кіно», – йдеться в тексті-запрошенні організаторів фестивалю. Вони закликають «відкрити та перевідкрити найкраще з російського кіно, минулого та сьогодення».

Зазначається, що цьогоріч – 100-річчя з дня народження Параджанова. Імовірно тому на фестивалі вирішили продемонструвати його кінострічку.

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Водночас організатори фестивалю російського кіно не врахували той факт, що Сергій Параджанов був одним із головних символів дисидентського руху та боротьби українців із радянським режимом та відбував покарання у російській в’язниці.

Нагадаємо, пісню української співачки Христини Соловій вкрали росіяни. Зокрема, дружина представника російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, Тетяна Навка використала пісню «Тримай» для свого льодового шоу «Вечори на хуторі».

Соловій відреагувала на нахабну крадіжку і планує судитися з дружиною речника Путіна.

Раніше повідомлялося, що росіяни вкрали популярний український серіал «Спіймати Кайдаша» – серії зʼявилися на піратських сайтах країни-агресорки, а також вкрали українську «Мавку» та незаконно показують її в кінотеатрах.

Стало відомо, що у Нефтеюганську – місті, де видобувається кожна сьома тонна російської нафти, відкрили виставку «побутових речей українців з міст у зоні СВО» під назвою «Тепло для солдата Z».