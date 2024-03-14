Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни показали «Тіні забутих предків» на своєму фестивалі кіно у Франції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росіяни показали «Тіні забутих предків» на своєму фестивалі кіно у Франції
Росіяни привласнили фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків»
фото з відкритих джерел

Українські дипломати наголосили просять французьку владу розібратися із ситуацією та відновити справедливість

У Франції з 7 по 17 березня триває фестиваль російського кіно, у межах якого  відбувся показ фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Посольство України у Франції зреагувало на цей випадок. Про це повідомляє «Укрінформ».

Посольство України звернулось до компетентних владних інституцій країни, зокрема до міністерства культури, щодо кричущого випадку привласнення організаторами Фестивалю російського фільму у Парижі та у місті Таверні (столичний регіон) української кінематографічної спадщини.

«Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль «російського фільму» спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їх методи багато в чому залишаються незмінними», – заявили в українському посольстві.

Дипломати наголосили, що йдеться випадок культурної апропріації, тож просять французьку владу розібратись з ситуацією та відновити справедливість.

«Тіні забутих предків» Сергія Параджанова включив до своєї програми так званий Фестиваль «російського фільму», який організувала асоціація «Інша Росія». Це вже 10-й подібний захід, цього року його присвятили пам’яті Олексія Навального.

«Ми вважаємо, що навіть у ці неспокійні часи, попри насильство з боку нинішньої влади, необхідно продовжувати захищати і просувати російську культуру, зокрема, у сфері кіно», – йдеться в тексті-запрошенні організаторів фестивалю. Вони закликають «відкрити та перевідкрити найкраще з російського кіно, минулого та сьогодення».

Зазначається, що цьогоріч – 100-річчя з дня народження Параджанова. Імовірно тому на фестивалі вирішили продемонструвати його кінострічку.

Водночас організатори фестивалю російського кіно не врахували той факт, що Сергій Параджанов був одним із головних символів дисидентського руху та боротьби українців із радянським режимом та відбував покарання у російській в’язниці.

Нагадаємо, пісню української співачки Христини Соловій вкрали росіяни. Зокрема, дружина представника російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, Тетяна Навка використала пісню «Тримай» для свого льодового шоу «Вечори на хуторі».

Соловій відреагувала на нахабну крадіжку і планує судитися з дружиною речника Путіна.

Раніше повідомлялося, що росіяни вкрали популярний український серіал «Спіймати Кайдаша» – серії зʼявилися на піратських сайтах країни-агресорки, а також вкрали українську «Мавку» та незаконно показують її в кінотеатрах.

Стало відомо, що у Нефтеюганську – місті, де видобувається кожна сьома тонна російської нафти, відкрили виставку «побутових речей українців з міст у зоні СВО» під назвою «Тепло для солдата Z».

Читайте також:

Теги: росія посольство культура фестиваль дружина росіяни Сергій Параджанов Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі пес, що витяг мертву дитину з-під завалів – і ліг тужити
Український пес людяніший за російського режисера
4 березня, 09:40
Росіяни вміють лише мавпували («творчо переосмислювали») все: автомобілі, літаки, ракети, зброю, комп'ютери, заводи й фабрики, побутову техніку
Історія Росії як наочне підтвердження актуальності теорії соціального дарвінізму
10 березня, 20:26
Що українцям робити з КАБами?
Як Україні впоратися з керованими авіабомбами
12 березня, 08:50
США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці, пов’язану з Росією
США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці, пов’язану з Росією
14 лютого, 22:15
Компанія Weatherford працює в Росії 16 років і створила там понад 2,5 тис. робочих місць
НАЗК внесло до спонсорів війни компанію-партнера «Роснєфті»
15 лютого, 17:36
Брежнєва висловилася про життя та роботу в Росії
Брежнєва висловилася про життя та роботу в Росії
17 лютого, 15:08
Вісім безпілотників було знищено в межах чотирьох областей
Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян
22 лютого, 07:05
На сьогодні українська розвідка та західна розвідка не фіксують створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку
Повторний наступ на Київ? Голова Київської військової адміністрації розповів, як захищена столиця
29 лютого, 09:48
Вантажівки на пункті перетину кордону між Польщею та Білоруссю
Польща приймає тисячі вантажівок з російською агропродукцією – розслідування
1 березня, 09:50

Соціум

Смерть топменеджера «Лукойла»: нові подробиці
Смерть топменеджера «Лукойла»: нові подробиці
Легіон «Свобода Росії» показав знищення складів зі зброї у Тьоткіно (відео)
Легіон «Свобода Росії» показав знищення складів зі зброї у Тьоткіно (відео)
Росіяни показали «Тіні забутих предків» на своєму фестивалі кіно у Франції
Росіяни показали «Тіні забутих предків» на своєму фестивалі кіно у Франції
У центрі Білгорода біля вокзалу прогримів потужний вибух (відео)
У центрі Білгорода біля вокзалу прогримів потужний вибух (відео)
Є лише півтори години: російські добровольці записали нове звернення (відео)
Є лише півтори години: російські добровольці записали нове звернення (відео)
145 років від дня народження Альберта Ейнштейна: цікаві факти про вченого
145 років від дня народження Альберта Ейнштейна: цікаві факти про вченого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
7909
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
7436
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
5426
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
3818
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
3738
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua