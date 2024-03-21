Атака росіян. У центрі Києва величезна вирва (фото)

Унаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб

Унаслідок падіння уламків російської ракети у центрі столиці утворилася величезна вирва. Фото наслідків оприлюднила Київська міська військова адміністрація.

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На опублікованих кадрах видно величезну яму просто посеред вулиці у Шевченківському районі. Довкола потрощені дерева та будівлі.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає.

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Зауважимо, за даними КМВА, уночі під час ракетної атаки на Київ сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Згодом повітряні сили заявили, що знищено 31 ракету.

Як відомо, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на житловий будинок.