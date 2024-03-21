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Атака росіян. У центрі Києва величезна вирва (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака росіян. У центрі Києва величезна вирва (фото)
Загарбники атакували Київ балістичними ракетами
фото: пресслужба КМБА

Унаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб

Унаслідок падіння уламків російської ракети у центрі столиці утворилася величезна вирва. Фото наслідків оприлюднила Київська міська військова адміністрація.

Атака росіян. У центрі Києва величезна вирва (фото) фото 1

На опублікованих кадрах видно величезну яму просто посеред вулиці у Шевченківському районі. Довкола потрощені дерева та будівлі. 

Атака росіян. У центрі Києва величезна вирва (фото) фото 2

За останніми даними, внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає. 

Зауважимо, за даними КМВА, уночі під час ракетної атаки на Київ сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Згодом повітряні сили заявили, що знищено 31 ракету.

Як відомо, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на житловий будинок.

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Теги: росія будинок балістичні ракети

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