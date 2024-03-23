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Чого чекати від Путіна після теракту в «Крокусі»? Розвідка озвучила чотири сценарії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чого чекати від Путіна після теракту в «Крокусі»? Розвідка озвучила чотири сценарії
Російські рятувальники розбирають завали у «Крокус Сіті Холі»
фото з відкритих джерел

Теракт у «Крокус Сіті Холі» стане плацдармом для можливих спроб зниження натиску на РФ

У п’ятницю, 22 березня, ввечері у Підмосков’ї у ТЦ «Crocus City Hall» відбувся теракт зі стріляниною, де станом на 13:00 суботи загинуло вже 150 осіб. Ця подія може спонукати президента Росії Володимира Путіна до надання силовикам більших повноважень і не тільки. Про це «Телеграфу» розказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, існує чотири можливих сценарії розвитку подій, які «зіграють на руку» кремлівському диктатору.

Юсов зауважив, що Путін буде шукати в теракті «український слід» і це стане ще однією «казкою пропаганди». Адже таким чином, він запевнить народ у «нелюдяності» українців та буде ще одна причина, яка виправдає збройну агресію на території України.

Теракт у «Крокус Сіті Холі» стане плацдармом, на думку Юсова, для можливих спроб зниження натиску на РФ.

«Росія може постати жертвою на міжнародній арені. Путіну це буде вигідно», – зауважив аналітик.

Тобто диктатор може «тиснути на жалість» Заходу і своїх союзників, підкріплюючи своє і так хитке положення.

Окрім цього, Юсов додав, що теракт може спричинити розширення повноважень силовиків. До подій 22 березня Путін і так розганяв усі непотрібні йому мітинги силою спецпризначенців. Тепер же їх обов’язки розшириться, нібито задля захисту РФ.

І четвертим вірогідним сценарієм є те, що Путін може ще більше тиснути на залишки громадянських свобод.

«Будь-які мітинги проти кремлівської влади будуть сприйматися як тероризм, який швидко присікатиме спецагентура», – сказав Юсов.

На думку аналітика, події у «Крокус Сіті Холі» також можуть бути провокацію Кремля, адже цей інцедент дасть Путіну ще більше свободи. Він може посилювати свою тиранію під виглядом «захисту російського народу», і одночасно, заявляючи усьому світу, що Росія стала жертвою тероризму.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Теги: диктатор тероризм путін теракт росія розвідка

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