РФ використовує криптовалюту для купівлі підсанкційних товарів – WSJ

Криптовалютний токен Tether став одним зі стандартних методів оплати на чорному ринку у світі

Російський контрабандист Андрій Звєрєв використовував криптовалютний токен Tether для оплати товарів з Китаю для концерну «Калашников»

Російські компанії використовують криптовалюту, щоб обходити санкції при купівлі товарів подвійно призначення, серед яких є компоненти для безпілотників та інше високотехнологічне обладнання. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що російський контрабандист Андрій Звєрєв використовував криптовалютний токен Tether для оплати товарів з Китаю для концерну «Калашников».

Найбільший виробний стрілецької зброї у РФ таким чином закуповував електронні деталі для дронів, які належать до товарів подвійного призначення, що підпадають під санкції США та ЄС.

Видання пояснює, що Tether став одним зі стандартних методів оплати на чорному ринку у світі. Органи влади мають обмежені можливості відстежувати використання цифрової валюти у світі, на відміну від емітованих урядом доларів у банківській системі.

Відповідно Звєрєв використовував Tether для переказу мільйонів доларів «Калашникова» до дистриб’ютора електроніки в Гонконзі. Після чого перевіз товари через країни Центральної Азії, для уникнення митного контролю.

«Росія все більше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США та продовжити фінансувати свою війну проти України», – сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Крім того, російська криптобіржа Garantex відіграє ключову роль у процесі обходу санкцій, дозволяючи користувачам конвертувати рублі в Tether.

Додається, що Міністерство фінансів США вимагає від Конгресу ухвалити закон, який надає йому можливість блокувати транзакції в стейблкоїнах, деномінованих у доларах США, як-от Tether.

Минулого тижня відомство внесло в чорний список московську компанію, яка співпрацювала з російським банком, який потрапив під санкції, щоб здійснювати платежі через Tether.

Нагадаємо, Росія збільшила імпорт вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських боєприпасів, зокрема від західних компаній, попри санкції.

До слова, засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили за шахрайство проти інвесторів. Федеральний суд у Мангеттені (США) дав чоловіку 25 років позбавлення волі. Його також зобов’язали сплатити 11 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на відшкодування збитків клієнтам біржі.