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Байден звинуватив Трампа у зустрічі з «прихильником диктатури»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Байден звинуватив Трампа у зустрічі з «прихильником диктатури»
Байден заявив, що прем’єр-міністр Угорщини «шукає диктатури»
фото з відкритих джерел

Угорщина є єдиною країною-членом ЄС, яка на урядовому рівні підтримує тісні зв’язки з Кремлем

 

Президент США Джо Байден розкритикував свого конкурента на виборах Дональда Трампа за його зустріч з Віктором Орбаном, заявивши, що прем’єр-міністр Угорщини «шукає диктатури». Про це чинний господар Білого дому говорив під час передвиборчого мітингу у Філадельфії, передає Politico.

Про зустріч свого конкурента на виборах з Орбаном Джо Байден повідомив одразу після того, як розкритикував Трампа за його заяву про те, що США не підтримуватимуть ті країни НАТО, які не сплачують у повному обсязі свої членські внески. Байден звинуватив Трампа у тому, що він тим самим підштовхує президента Росії Володимира Путіна здійснити ще одне вторгнення.

У цьому контексті він згадав прем’єр-міністра Угорщини, який прибув до Флориди, щоб зустрітися зі своїм «старим другом».

«Ви знаєте, з ким він (Трамп) зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? Орбан із Угорщини, який прямо заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури», – сказав Байден.

При цьому він наголосив, що, на відміну від свого конкурента, бачить майбутнє, в якому США будуть захищати демократію, а не применшувати її.

Як відомо, Угорщина є єдиною країною-членом ЄС, яка на урядовому рівні підтримує тісні зв’язки з Кремлем після російського вторгнення в Україну.

Віктор Орбан регулярно виступає за негайне припинення вогню та мирні переговори, стверджуючи, що Трамп, який раніше висловлював захоплення Путіним, найкраще кваліфікований для пошуку виходу з конфлікту.

Коментуючи зустріч угорського прем’єра із Трампом помічник Орбана Гладден Паппін заявив, що цей візит підкреслив «налагодження відносин між американськими та угорськими консерваторами та переваги, які можуть бути отримані від обрання президента Трампа в листопаді (2024 року)».

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді.

Також стало відомо, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ «не поверне права» угорській національній спільноті.

Глава Міністерства закордонних справ зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петера Сійярто заявив, що відповідь української сторони на 11 вимог Будапешта щодо прав угорців на Закарпатті нібито була «неконструктивною».

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Теги: міністр Угорщина Віктор Орбан демократія переговори

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