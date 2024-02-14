Кремль знову заговорив про переговори, але окуповані території не поверне

Сергій Лавров: «Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів»

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявляє, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України. Але при цьому, Росія не збирається повертати окуповані українські території. Про це Лавров заявив під час виступу в Держдумі РФ, пишуть російські ЗМІ.

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«Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації», – сказав Лавров.

Він заявив при цьому, що «західні країни» не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися «на землі». Тож і варіантів домовитися, за словами Лаврова, «поки що не проглядається».

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«Однак, за відсутності у тих, хто оголосив нам війну, серйозних пропозицій і (з урахуванням) їхнього небажання враховувати ні наші інтереси, ні реалії на землі, говорити за столом переговорів поки що не вийде. Варіантів таких не проглядається», – сказав голова МЗС Росії.

Також він заявив, що нібито «Вашингтон і його союзники не полишають мрій про нанесення нам стратегічної поразки». Російська армія, на думку Лаврова, нібито «успішно діє» на «українському театрі воєнних дій», і нібито «на Заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну».

Раніше Reuters повідомило , що російський диктатор Володимир Путін через посередників пропонував Сполученим Штатам заморозити війну в Україні, Америка відхилила її.