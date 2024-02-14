Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль знову заговорив про переговори, але окуповані території не поверне

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль знову заговорив про переговори, але окуповані території не поверне
Російська армія, на думку Лаврова, нібито «успішно діє» на «українському театрі воєнних дій»
фото з відкритих джерел

Сергій Лавров: «Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів»

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявляє, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України. Але при цьому, Росія не збирається повертати окуповані українські території. Про це Лавров заявив під час виступу в Держдумі РФ, пишуть російські ЗМІ.

«Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації», – сказав Лавров.

Він заявив при цьому, що «західні країни» не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися «на землі». Тож і варіантів домовитися, за словами Лаврова, «поки що не проглядається».

«Однак, за відсутності у тих, хто оголосив нам війну, серйозних пропозицій і (з урахуванням) їхнього небажання враховувати ні наші інтереси, ні реалії на землі, говорити за столом переговорів поки що не вийде. Варіантів таких не проглядається», – сказав голова МЗС Росії.

Також він заявив, що нібито «Вашингтон і його союзники не полишають мрій про нанесення нам стратегічної поразки».  Російська армія, на думку Лаврова, нібито «успішно діє» на «українському театрі воєнних дій», і нібито «на Заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну».

Раніше Reuters повідомило , що російський диктатор Володимир Путін через посередників пропонував Сполученим Штатам заморозити війну в Україні, Америка відхилила її.

Теги: Сергій Лавров переговори росія окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
«Рівнозначно поклону Путіну»: Байден розкритикував скандальну заяву Трампа щодо НАТО
Вчора, 23:40
Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше
Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році
7 лютого, 22:02
Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати
5 лютого, 12:30
Українських громадян треба звільнити від «єврейської камарильї Зеленського», сказали на російському ТБ
«Окупована євреями»: російські пропагандисти вигадали нову маячню про Україну
27 сiчня, 19:22
Президент США запевнив, що без вагань ухвалить рішення про закриття кордону, якщо отримає відповідні повноваження
Байден готовий закрити кордон із Мексикою
27 сiчня, 18:12
Пенсіонерам на Донеччині роздають партійні квитки «Єдиної Росії»
На Донеччині окупанти заманюють людей в партію Путіна гуманітаркою
27 сiчня, 05:45
Путін може створювати паралельну реальність
Які сигнали посилає Путін
20 сiчня, 15:45
Російський олігарх Олег Дерипаска
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
14 сiчня, 21:45
Латвійські депутати закликали Францію не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду
Латвійські депутати закликали Францію не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду
14 сiчня, 16:28

Політика

Країни НАТО збільшують витрати на оборону після заяв Трампа
Країни НАТО збільшують витрати на оборону після заяв Трампа
Кремль знову заговорив про переговори, але окуповані території не поверне
Кремль знову заговорив про переговори, але окуповані території не поверне
«Тіньовий флот» Путіна йде на дно: десятки нафтових танкерів зупинили роботу після санкцій США
«Тіньовий флот» Путіна йде на дно: десятки нафтових танкерів зупинили роботу після санкцій США
Путінська влада відбиратиме у росіян майно за критику в соцмережах
Путінська влада відбиратиме у росіян майно за критику в соцмережах
ЄС замислився над розвитком власної ядерної програми – заступниця голови Європарламенту
ЄС замислився над розвитком власної ядерної програми – заступниця голови Європарламенту
Камерон зробив кілька заяв щодо допомоги Україні
Камерон зробив кілька заяв щодо допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
29K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
12K
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд
6711
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
4960
Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки
3865
Нацбанк готує обмеження на карткові перекази: кого це стосуватиметься

Новини

У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Сьогодні, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Сьогодні, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua