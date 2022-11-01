Американські інспектори почали вести облік західної зброї в Україні

Інспекція спрямована на те, щоб зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ

В Україні почали проводити інспекції, щоб перевірити облік зброї, яку українській армії передають західні держави для боротьби з повномасштабним російським вторгненням. Цим займаються американські військові. Про це журналістам на пресконференції повідомив високопосадовець Міністерства оборони США у понеділок, 31 жовтня, передає видання AP.

Як зазначається, американці проводять виїздні перевірки. Вони, за словами представника Пентагону, мають переконатися, що українські війська належним чином обліковують зброю, яку отримують від Заходу.

Він зазначив, що вже відбулося кілька перевірок, але не уточнив, де саме та як близько до лінії фронту. Водночас посадовець сказав, що американський персонал не може здійснювати інспекцію «близько до лінії фронту» – він перебуває там, де дозволяють умови безпеки.

Водночас працівник американського відомства наголосив: українська сторона демонструє прозорість у питанні розподілу озброєння та сприяє інспекціям.

Ці зусилля, як пише видання, є частиною більш широкої американської кампанії, оголошеної минулого тижня Держдепартаментом. Вона спрямована на те, щоб зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ, їхніх маріонеток чи інших екстремістських груп.

«План Держдепартаменту включає короткострокові, середньострокові та довгострокові ініціативи щодо посилення нагляду США та України за переданою зброєю, особливо сучасними ракетними системами та засобами ППО, а також щодо покращення авіаційної та прикордонної безпеки України для боротьби з неправомірним використанням зброї та запобігти можливому обігу зброї», – йдеться у матеріалі.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.