Нова допомога від США. Пентагон повідомив, що отримає Україна

Україна отримає від США високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM

У рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Міністерство оборони Сполучених Штатів вказало, що підтримка на суму $725 мільйонів включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);

5000 одиниць протитанкової зброї;

Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

Більше 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

Стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

Медичне приладдя.

Водночас у відомстві уточнили, що загалом із січня 2021 року США виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.

Нагадаємо, 15 жовтня Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Додамо, 10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

Також нагадаємо, що 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.