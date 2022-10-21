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Глава Пентагону провів переговори із Шойгу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава Пентагону провів переговори із Шойгу
фото: censor.net

Після бесіди із Шойгу в Пентагоні повідомили про телефонну розмову Остіна з міністром  Резніковим

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив телефоном з міністр оборони країни-агресорки Сергієм Шойгу ситуацію в Україні. Остін наголосив на важливості підтримання комунікації, повідомляє сайт Пентагону.

«21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін III поговорив телефоном з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Держсекретар Остін наголосив на важливості збереження ліній зв'язку на тлі триваючої війни проти України», – йдеться у повідомленні.

Після бесіди із Шойгу в Пентагоні повідомили про телефонну розмову Остіна з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

«Остін у розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим підтвердив непохитну відданість США підтримці спроможності України протистояти російській агресії», – розповів прессекретар Пентагону Пет Райдер.  «Два лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті», – зазначив Райдер.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, зустрівся з членами Палати представників Конгресу США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом та Еріком Сволвелом, які прибули до Києва.

Теги: війна міністр переговори президент прессекретар США Сергій Шойгу

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