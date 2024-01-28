Американський сенатор закликав Байдена нанести удар по Ірану

Завдати ударів по важливих цілях всередині Ірану потрібно, щоб стримати майбутню агресію

Американський сенатор Ліндсі Грем закликав адміністрацію президента Джо Байдена завдати ударів по території Ірану після того, як було нанесено удар по американській базі у Йорданії. Про це йдеться у заяві сенатора, опублікованій на його персональному сайті.

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«Адміністрація Байдена може усунути всіх іранських маріонеток, яких захоче, але це не зупинить іранську агресію. Я закликаю адміністрацію Байдена завдати ударів по важливих цілях всередині Ірану, не лише в якості відплати за вбивство наших військових, але і в якості стримування від майбутньої агресії», – заявив Грем.

За його словами, єдине, що розуміє іранський режим – це сила. І поки вони не заплатять ціну своєю інфраструктурою і своїм персоналом, напади на американські війська триватимуть.

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«Зусилля міністра оборони США Ллойда Остіна щодо стримування агресії проти наших сил в регіоні зазнали жахливого провалу. Я вже давно втратив довіру до команди національної безпеки Байдена щодо стримування Ірану. Якщо вони не змінять свою політику зараз, ще більше американських військовослужбовців в регіоні заплатять за це ціну. Вдарте по Ірану зараз. Вдарте сильно», – зазначив сенатор з Південної Кароліни.

Заклики Ліндсі Грема підтримали сенатори Том Коттон з Арканзасу та Джон Корнін з Техасу.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Американську базу в Йорданії, за словами президент США Джо Байдена, здійснили радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран.

До слова, у Червоному морі хусити атакували британський військовий корабель HMS Diamond. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що воно «успішно відбило» атаку безпілотників.