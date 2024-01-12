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Підняття цін на нафту: що стало причиною?

Катерина Іванова
glavcom.ua
Підняття цін на нафту: що стало причиною?
фото: OilNow

Авіаудари по об'єктах повстанців-хуситів у Ємені підняли ціни на нафту

Ціни на нафту сягнули 80 доларів за барель на тлі побоювань щодо порушення торгівлі у Червоному морі через ескалації на Близькому Сході, повідомляє видання The Guardian.

«Побоювання щодо можливого інфляційного шоку для світової економіки призвели до того, що ціни на нафту Brent у п'ятницю підскочили приблизно на 4%, досягнувши максимуму в 80,75 доларів за барель. Нафта West Texas Intermediate також зросла після авіаударів США та Великої Британії по об'єктах повстанців-хуситів у Ємені», - йдеться у повідомленні.

Найбільші світові судноплавні компанії призупинили поставки у Червоному морі, перенаправивши контейнерні вантажі через мис Доброї Надії на південному краю Африки. Це додало тисячі кілометрів до подорожей, підвищило витрати та затримало поставки життєво важливих споживчих товарів до Європи.

«Перенаправлення вантажів із Червоного моря навколо узбережжя Африки збільшує час подорожі приблизно на 10 днів, що збільшує вартість доставки та спричиняє затримки для виробників і роздрібних торговців у Європі», – пише видання.

Економісти попереджають, що перебої з логістикою та підвищення цін на нафту, якщо вони триватимуть, можуть підірвати наявний прогрес у зниженні інфляції з найвищих рівнів за десятиліття, після пандемії Covid та цінового шоку на енергоносії, посиленого вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, США і Велика Британія завдали ударів по цілях хуситів у Ємені.

Стало відомо, що 10 країн зробили спільну заяву щодо ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

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Теги: нафта США Ємен авіаудар підвищення цін

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