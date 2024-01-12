Підняття цін на нафту: що стало причиною?

Авіаудари по об'єктах повстанців-хуситів у Ємені підняли ціни на нафту

Ціни на нафту сягнули 80 доларів за барель на тлі побоювань щодо порушення торгівлі у Червоному морі через ескалації на Близькому Сході, повідомляє видання The Guardian.

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«Побоювання щодо можливого інфляційного шоку для світової економіки призвели до того, що ціни на нафту Brent у п'ятницю підскочили приблизно на 4%, досягнувши максимуму в 80,75 доларів за барель. Нафта West Texas Intermediate також зросла після авіаударів США та Великої Британії по об'єктах повстанців-хуситів у Ємені», - йдеться у повідомленні.

Найбільші світові судноплавні компанії призупинили поставки у Червоному морі, перенаправивши контейнерні вантажі через мис Доброї Надії на південному краю Африки. Це додало тисячі кілометрів до подорожей, підвищило витрати та затримало поставки життєво важливих споживчих товарів до Європи.

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«Перенаправлення вантажів із Червоного моря навколо узбережжя Африки збільшує час подорожі приблизно на 10 днів, що збільшує вартість доставки та спричиняє затримки для виробників і роздрібних торговців у Європі», – пише видання.

Економісти попереджають, що перебої з логістикою та підвищення цін на нафту, якщо вони триватимуть, можуть підірвати наявний прогрес у зниженні інфляції з найвищих рівнів за десятиліття, після пандемії Covid та цінового шоку на енергоносії, посиленого вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, США і Велика Британія завдали ударів по цілях хуситів у Ємені.

Стало відомо, що 10 країн зробили спільну заяву щодо ударів по об'єктах хуситів у Ємені.