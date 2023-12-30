Учорашній масований удар по Україні був помстою за «Новочеркаськ»? Повітряні сили відповіли

Ворог планує удари відповідно до стратегічних і тактичних цілей

Масований удар по Україні, здійснений російськими загарбниками 29 грудня, не був помстою за знищений корабель «Новочеркаськ», адже удари планують за пріоритетністю. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Розумієте, яка може бути помста? У нас війна фактично два роки скоро. Наша мета – знищувати їх, а їх мета – знищувати нас як державу загалом», – нагадав Ігнат.

Він зауважив, що удари плануються відповідно до стратегічних і тактичних цілей.

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«Вони планували в будь-якому разі, був би там той корабель знищений чи ні. Вони б відстали від нас? Я думаю, що ні», – підкреслив речник.

За його словами, удари прописані відповідно до пріоритетності. До прикладу, сьогодні вночі ворог атакував «Шахедами» прифронтову зону, хоча безпілотники здатні «дістати» й до західних областей. Більшість БпЛА летіли в напрямку Херсонщини.

«Ми розуміємо, що ворог змінює пріоритети своїх цілей. Маємо посилюватись і готуватись до різних викликів», – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, що 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом окупанти застосували 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей. Станом на 19:30 29 грудня було відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених. Жертви серед мирного населення є в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі.

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Станом на 13 годину 30 грудня 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі Києва.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула сильна пожежа.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. За даними російської сторони, внаслідок атаки ЗСУ російського десантного корабля «Новочеркаськ» у порту Феодосії загинули 74 особи, ще 27 отримали поранення.