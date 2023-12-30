Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Учорашній масований удар по Україні був помстою за «Новочеркаськ»? Повітряні сили відповіли

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Учорашній масований удар по Україні був помстою за «Новочеркаськ»? Повітряні сили відповіли
Наслідки ворожого удару по торговому центру у Дніпрі, 29 грудня 2023 р.
фото: ДСНС

Ворог планує удари відповідно до стратегічних і тактичних цілей

Масований удар по Україні, здійснений російськими загарбниками 29 грудня, не був помстою за знищений корабель «Новочеркаськ», адже удари планують за пріоритетністю. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Розумієте, яка може бути помста? У нас війна фактично два роки скоро. Наша мета – знищувати їх, а їх мета – знищувати нас як державу загалом», – нагадав Ігнат.

Він зауважив, що удари плануються відповідно до стратегічних і тактичних цілей.

«Вони планували в будь-якому разі, був би там той корабель знищений чи ні. Вони б відстали від нас? Я думаю, що ні», – підкреслив речник.

За його словами, удари прописані відповідно до пріоритетності. До прикладу, сьогодні вночі ворог атакував «Шахедами» прифронтову зону, хоча безпілотники здатні «дістати» й до західних областей. Більшість БпЛА летіли в напрямку Херсонщини.

«Ми розуміємо, що ворог змінює пріоритети своїх цілей. Маємо посилюватись і готуватись до різних викликів», – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, що 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом окупанти застосували 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей. Станом на 19:30 29 грудня було відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених. Жертви серед мирного населення є в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі.

Станом на 13 годину 30 грудня 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі Києва.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула сильна пожежа. 

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. За даними російської сторони, внаслідок атаки ЗСУ російського десантного корабля «Новочеркаськ» у порту Феодосії загинули 74 особи, ще 27 отримали поранення. 

Читайте також: Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ
Теги: обстріл корабель Україна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перелік працівників, які отримуватимуть більшу зарплату, буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією
За роботу під обстрілами платитимуть більше. Уряд ухвалив зміни
Вчора, 19:02
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
Вчора, 08:07
Масована атака дронів та майже 400 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Масована атака дронів та майже 400 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах
26 грудня, 12:06

Події в Україні

Учорашній масований удар по Україні був помстою за «Новочеркаськ»? Повітряні сили відповіли
Учорашній масований удар по Україні був помстою за «Новочеркаськ»? Повітряні сили відповіли
Окупанти вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні (фото)
Окупанти вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні (фото)
Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року
Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року
Після катастрофи у Броварах МВС змінило систему безпеки польотів своїх гелікоптерів
Після катастрофи у Броварах МВС змінило систему безпеки польотів своїх гелікоптерів
Масштабна повітряна тривога тривала півтори години
Масштабна повітряна тривога тривала півтори години
Ракетний удар 29 грудня: названо кількість постраждалих дітей
Ракетний удар 29 грудня: названо кількість постраждалих дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
315K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
101K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
14K
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
12K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
12K
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
9595
У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua