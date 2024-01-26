Данілов пояснив, як вибори у США вплинуть на підтримку України

Олексій Данілов: «Україна ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти»

Підтримка України західними партнерами не залежатиме від результатів виборів у США чи Великій Британії. Союзники розуміють, що йде війна у тому числі й за Європу. Про це завив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов у коментарі порталу «24 канал» .

Будь ласка, читайте текст після реклами

Данілов впевнений, що допомога від країн-партнерів не буде зменшуватись незалежно від результатів виборчих процесів за кордоном. «Зараз дуже багато є розмов, що в разі зміни тих чи інших виборчих процесів, які відбуваються в Сполучених Штатах, Великій Британії, Європейському Союзі, то на нас будуть менше звертати увагу і нам будуть менше допомагати. От це все це не відповідає дійсності», – зазначив Данілов.

На думку секретаря РНБО, політики західних країн усвідомлюють, що Україна бореться і за себе, і за Європу. Тому впевнений, що вона й надалі лишатиметься у зоні інтересів міжнародного співтовариства. «Україна ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти, тому що ми виборюємо не тільки своє право: ми виборюємо сьогодні на своїй території незалежність у Європи у тому числі. І всі це усвідомлюють» – уточнив Данілов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Політик погодився, що через виборчі процеси можуть бути затримки з наданням військової допомоги, і це важливо з огляду на ситуацію на фронті. Натомість потрібно було б, щоб рішення приймались злагоджено, оскільки Україна бореться за незалежність і не буде «торгувати» власними територіями.

«В кожній країні відбуваються свої власні політичні процеси і з тих чи інших причин можуть бути затримки. На превеликий жаль ці затримки відображаються безпосередньо на лінії фронту і ми дуже б хотіли, щоб найближчим часом все було налагоджено і всі рішення, які мають бути прийняті, вони були прийняті в США та Євросоюзі. Ми є країною, яка стоїть за свою свободу, за свою незалежність, ми не торгуємо принципами і своїми територіями» – додав він.

Раніше Данілов розповів, чи може РФ відкрити новий фронт під час війни проти України.