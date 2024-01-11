Головна Світ Політика
search button user button menu button

Республіканська партія США розробила свій «План перемоги України»

Христина Петренко
glavcom.ua
Республіканська партія США розробила свій «План перемоги України»
Конгресмени переконані, що «мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки буде потрібно», – програшна стратегія»
фото ілюстративне

План республіканців складається з п'яти розділів

Три комітети Палати представників Конгресу США, які очолюють республіканці, оприлюднили документ, у якому вимагають від американського президента рішучих дій. За недостатню допомогу Україні, суворій критиці піддають адміністрацію президента Джо Байдена. Про це свідчить оприлюднений документ, пише «Укрінформ».

«Пропонований план перемоги в Україні» підписали голови комітету в закордонних справах Майкла Маккола, комітету у справах збройних сил – Майка Роджерса та комітету з питань розвідки – Майк» Тернера. Його розробили ще наприкінці минулого року, проте саме зараз він став предметом обговорення в експертному середовищі.

На обкладинці документа розмістили колективне фото сучасних диктаторів: Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна, Алі Хаменеї та Олександра Лукашенка. Опублікований документ складається з п’яти розділів: «Загроза», «Пропонований план перемоги», «Нагляд», «Розподіл підтримки» та «Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні».

У документі йдеться про те, що Росія та альянс, що складається з Китаю, Ірану і його маріонеток (таких як ХАМАС і «Хезболла») та Північної Кореї, працюють разом, щоб підірвати американські інтереси в усьому світі.

«Їхньою метою є послаблення економіки США, розпад ключових альянсів і встановлення нового світового порядку тоталітаризму, – вважають автори плану. – Від часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з небезпечнішим набором супротивників».

Голови комітетів наголошують, що Конгрес США несе відповідальність за захист свободи від таких країн, як Росія, Китай та Іран.

Республіканці Палати представників переконані, що «мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки буде потрібно», – програшна стратегія». Крім того, вони вважають, що президент Байден повинен представити план перемоги, який заслуговує на довіру, й надати Україні зброю, необхідну для перемоги якомога швидше.

План республіканців для перемоги України:

  • надання їй критично важливої зброї;
  • посилення санкцій проти режиму Путіна;
  • передачі Україні 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів.

Конгресмени наголошують на необхідності контролю за американською допомогою, визнавши, що досі численні перевірки не виявили жодних істотних порушень.

Американські політики вважають, що документ «забезпечить Україні можливість домогтися необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів». 

Нагадаємо, раніше стало відомо про протиріччя всередині Республіканської партії США відносно України.

Читайте також: Олександра Устінова: Американці чудово розуміють, що ми можемо програти війну
Теги: росія перемога Сенат США ХАМАС опозиція президент путін Китай війна Джозеф Байден США Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туск порівняв напад на Україну із «нападом на всіх нас»
Туск: Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12 грудня, 2023, 12:58
ВМС розкрили деталі формування Корпусу морської піхоти
ВМС розкрили деталі формування Корпусу морської піхоти
26 грудня, 2023, 01:50
Шість років тому Олександр Кацуба уклав угоду про визнання вини у корупційному злочині і сплатив до бюджету 100 млн грн
Корупція без строку давності. Як фігурант справи «вишок Бойка» відбілював репутацію і що з того вийшло Судові хроніки
22 грудня, 2023, 16:17
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Путін розповів, як довго готовий воювати з Україною
28 грудня, 2023, 00:39
Найманець, снайпер та відповідальний за вербування сербів до армії РФ Деян Берич
Сербські найманці поскаржилися на знущання в російській армії
8 сiчня, 22:59
Росіяни ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними
Використання полонених як «живий щит»: омбудсмен розкритикував міжнародні інституції
28 грудня, 2023, 08:06
Окупанти атакували Харків кількома типами ракет
Ракетна атака на Харків триває: ще чотири прильоти
29 грудня, 2023, 07:11
У ніч проти 26 грудня 2023-го в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
ЗСУ назвали кількість знищених російських кораблів
6 сiчня, 07:19
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
6 сiчня, 10:21

Політика

Глава МЗС Литви Ландсбергіс поскаржився, що його не запросили на зустріч із Зеленським
Глава МЗС Литви Ландсбергіс поскаржився, що його не запросили на зустріч із Зеленським
Країни НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія створюють коаліцію
Країни НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія створюють коаліцію
Республіканська партія США розробила свій «План перемоги України»
Республіканська партія США розробила свій «План перемоги України»
США відправлять Abrams та винищувачі F-35 до кордону з Росією? Прогноз американських експертів
США відправлять Abrams та винищувачі F-35 до кордону з Росією? Прогноз американських експертів
Столтенберг дав обіцянку Україні
Столтенберг дав обіцянку Україні
Президент Еквадору заявив, що країна перебуває у стані війни
Президент Еквадору заявив, що країна перебуває у стані війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ
46K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
35K
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
13K
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
7299
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7022
«Це ти чи не ти?»: Путін поскаржився, що його не впізнають однокласники

Новини

Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Вчора, 11:38

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua