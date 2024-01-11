Республіканська партія США розробила свій «План перемоги України»

Конгресмени переконані, що «мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки буде потрібно», – програшна стратегія»

План республіканців складається з п'яти розділів

Три комітети Палати представників Конгресу США, які очолюють республіканці, оприлюднили документ, у якому вимагають від американського президента рішучих дій. За недостатню допомогу Україні, суворій критиці піддають адміністрацію президента Джо Байдена. Про це свідчить оприлюднений документ, пише «Укрінформ».

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«Пропонований план перемоги в Україні» підписали голови комітету в закордонних справах Майкла Маккола, комітету у справах збройних сил – Майка Роджерса та комітету з питань розвідки – Майк» Тернера. Його розробили ще наприкінці минулого року, проте саме зараз він став предметом обговорення в експертному середовищі.

На обкладинці документа розмістили колективне фото сучасних диктаторів: Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна, Алі Хаменеї та Олександра Лукашенка. Опублікований документ складається з п’яти розділів: «Загроза», «Пропонований план перемоги», «Нагляд», «Розподіл підтримки» та «Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні».

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У документі йдеться про те, що Росія та альянс, що складається з Китаю, Ірану і його маріонеток (таких як ХАМАС і «Хезболла») та Північної Кореї, працюють разом, щоб підірвати американські інтереси в усьому світі.

«Їхньою метою є послаблення економіки США, розпад ключових альянсів і встановлення нового світового порядку тоталітаризму, – вважають автори плану. – Від часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з небезпечнішим набором супротивників».

Голови комітетів наголошують, що Конгрес США несе відповідальність за захист свободи від таких країн, як Росія, Китай та Іран.

Республіканці Палати представників переконані, що «мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки буде потрібно», – програшна стратегія». Крім того, вони вважають, що президент Байден повинен представити план перемоги, який заслуговує на довіру, й надати Україні зброю, необхідну для перемоги якомога швидше.

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План республіканців для перемоги України:

надання їй критично важливої зброї;

посилення санкцій проти режиму Путіна;

передачі Україні 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів.

Конгресмени наголошують на необхідності контролю за американською допомогою, визнавши, що досі численні перевірки не виявили жодних істотних порушень.

Американські політики вважають, що документ «забезпечить Україні можливість домогтися необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів».

Нагадаємо, раніше стало відомо про протиріччя всередині Республіканської партії США відносно України.