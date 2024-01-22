Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ніккі Гейлі відреагувала на зняття головного конкурента Трампа з виборів у США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ніккі Гейлі відреагувала на зняття головного конкурента Трампа з виборів у США
Ніккі Гейлі – головний опонент Дональда Трампа на президентських виборах у США
фото з відкритих джерел

Гейлі посилила свою критику щодо Трампа, а також на чинного президента Джо Байдена

Ніккі Гейлі, яка є головною опоненткою Дональда Трампа на президентських виборах у США прокоментувала зняття Роном ДеСантісом своєї кандидатури з перегонів. Вона зазначила, що «на фінішній прямій лишилися чоловік і жінка» та закликала виборців підтримати свою кандидатуру. Про це повідомляє The New York Times.

У неділю, 21 січня, Ніккі Гейлі відвідала місто Сібрук у штаті Нью-Гемпшир, де зустрілася з виборцями. Під час промови, опонентка Трампа повідомила, що Рон ДеСантіс знявся з перегонів і побажала йому всього найкращого.

Видання зазначає, що Гейлі та її союзники вже давно намагаються позиціонувати президентські перегони як боротьбу між нею та експрезидентом Дональдом Трампом, навіть після того, як вона посіла третє місце на кокусах (зустріч із виборцями - ред.) у штаті Айова. На зустрічі Трамп отримав 51 відсоток голосів.

«Тепер, коли пан ДеСантіс вибув з перегонів, цей аргумент став набагато більш вагомим. Хоча останні опитування демонструють, що в Нью-Гемпширі Гейлі відстає від пана Трампа на 15 відсоткових пунктів», – зазначає видання.

Гейлі розвинула цей аргумент, заявивши, що «лише один штат проголосував» і що «половина його голосів дісталася Дональду Трампу, а половина – ні».

«Виборці заслуговують на те, щоб сказати, чи ми знову підемо шляхом Трампа і Байдена, чи ми підемо новим консервативним шляхом. Виборці Нью-Гемпширу скажуть своє слово у вівторок», – сказала вона.

Гейлі також пообіцяла залишатися у перегонах до праймеріз у Південній Кароліні та «супервівторка» 5 березня, незалежно від результатів праймеріз у Нью-Гемпширі у вівторок, 23 січня.

В інтерв'ю CNN Гейлі посилила свої нападки на Трампа, якого вона останніми днями критикувала дедалі сильніше, а також на чинного президента Джо Байдена. На її думку, вони «однаково погані» для країни.

«Якби будь-який із них був хорошим, я б не балотувалася», – додала вона.

Гейлі також повідомила, що ДеСантіс, який підтримав Трампа під час своєї заяви про вихід з перегонів, не телефонував їй та не повідомляв заздалегідь про своє рішення.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що припиняє участь у перегонах за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

ДеСантіс зазначив, що для нього є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз «хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс».

Теги: партії вибори у США Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський
У дружини ексміністра Злочевського забрали ділянки в Біличанському лісі
9 сiчня, 10:35
«Ми всі розуміємо, чому та як сильно сьогодні необхідна мобілізація»
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та експрезидент США Дональд Трамп
Байден звинуватив Трампа у спробі «вкрасти історію»
6 сiчня, 05:50
Виступ президента Макрона розкритикувала опозиція
Макрон потрапив у скандал через деталь у новорічному зверненні
2 сiчня, 08:54
Через роман із 40-річною берлінською сенаторкою Катаріною Гюнтер-Вюнш мера Берліна закликали піти у відставку
Скандал у Берліні: мер закрутив службовий роман
6 сiчня, 17:42
Нові депутати увійшли до складу Київської облради на позачерговій сесії 12 січня
У Київоблраді з’явилися п’ять нових депутатів: що про них відомо
17 сiчня, 09:29
Бльшість росіян планує проголосувати за Путіна на президентських виборах у березні цього року
Скільки відсотків росіян підтримують війну в Україні: результати опитування
10 сiчня, 13:44
Габріель Атталь став об'єктом насмішок з боку журналістів
Преса нагородила нового прем'єр-міністра Франції кумедним прізвиськом
12 сiчня, 10:30
Цінде має намір зберегти для острова «status-quo» та використовувати діалог замість конфронтації
Китаю не сподобається: у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова
13 сiчня, 15:31

Соціум

Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8285
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7425
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua