Ніккі Гейлі відреагувала на зняття головного конкурента Трампа з виборів у США

Гейлі посилила свою критику щодо Трампа, а також на чинного президента Джо Байдена

Ніккі Гейлі, яка є головною опоненткою Дональда Трампа на президентських виборах у США прокоментувала зняття Роном ДеСантісом своєї кандидатури з перегонів. Вона зазначила, що «на фінішній прямій лишилися чоловік і жінка» та закликала виборців підтримати свою кандидатуру. Про це повідомляє The New York Times.

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У неділю, 21 січня, Ніккі Гейлі відвідала місто Сібрук у штаті Нью-Гемпшир, де зустрілася з виборцями. Під час промови, опонентка Трампа повідомила, що Рон ДеСантіс знявся з перегонів і побажала йому всього найкращого.

Видання зазначає, що Гейлі та її союзники вже давно намагаються позиціонувати президентські перегони як боротьбу між нею та експрезидентом Дональдом Трампом, навіть після того, як вона посіла третє місце на кокусах (зустріч із виборцями - ред.) у штаті Айова. На зустрічі Трамп отримав 51 відсоток голосів.

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«Тепер, коли пан ДеСантіс вибув з перегонів, цей аргумент став набагато більш вагомим. Хоча останні опитування демонструють, що в Нью-Гемпширі Гейлі відстає від пана Трампа на 15 відсоткових пунктів», – зазначає видання.

Гейлі розвинула цей аргумент, заявивши, що «лише один штат проголосував» і що «половина його голосів дісталася Дональду Трампу, а половина – ні».

«Виборці заслуговують на те, щоб сказати, чи ми знову підемо шляхом Трампа і Байдена, чи ми підемо новим консервативним шляхом. Виборці Нью-Гемпширу скажуть своє слово у вівторок», – сказала вона.

Гейлі також пообіцяла залишатися у перегонах до праймеріз у Південній Кароліні та «супервівторка» 5 березня, незалежно від результатів праймеріз у Нью-Гемпширі у вівторок, 23 січня.

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В інтерв'ю CNN Гейлі посилила свої нападки на Трампа, якого вона останніми днями критикувала дедалі сильніше, а також на чинного президента Джо Байдена. На її думку, вони «однаково погані» для країни.

«Якби будь-який із них був хорошим, я б не балотувалася», – додала вона.

Гейлі також повідомила, що ДеСантіс, який підтримав Трампа під час своєї заяви про вихід з перегонів, не телефонував їй та не повідомляв заздалегідь про своє рішення.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що припиняє участь у перегонах за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

ДеСантіс зазначив, що для нього є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз «хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс».