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Знищення російського корвета «Тарантул»: з'явилися супутникові знімки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Знищення російського корвета «Тарантул»: з'явилися супутникові знімки
фото з відкритих джерел

Затоплення корабля відбулося, ймовірно, 29-30 грудня

Затоплення корвета типу «Тарантул» російських окупантів у Севастополі могло відбутися наприкінці грудня 2023 року. На це вказують супутникові знімки. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

У публікації зазначається, що у четвер на каналі кримського руху спротиву окупації «Атеш» була оприлюднена інформація щодо ймовірного підтоплення в Севастополі корабля проєкту 205П «Тарантул», координати: 44.615763, 33.587110.

«Враховуючи порівняльний аналіз супутникових знімків та даних з Humint-джерел InformNapalm у Севастополі, затоплення корабля відбулося, ймовірно, 29-30 грудня», – йдеться у публікації.

Знищення російського корвета «Тарантул»: з'явилися супутникові знімки фото 1

Так, ще 29 грудня севастопольці повідомляли в соцмережах про гучні вибухи, однак жодних офіційних коментарів окупаційна «влада» міста не надавала.

Місцеві жителі розповідали в інтернеті, що звук вибуху в центрі Севастополя був «такої сили, що у вікнах дрижали шибки».

«Таким чином, 29-30 грудня ЗСУ, ймовірно, реалізували успішну атаку в акваторії Севастополя», – передали в InformNapalm.

Як повідомлялося, російське судно типу «Тарантул» могло затонути у тимчасово окупованому Криму між 28 та 31 грудня 2023 року. До цього причетні ЗСУ. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу «Тарантул». Подія відбулася декілька тижнів тому, ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів.

Теги: Крим корабель росіяни

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