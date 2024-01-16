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США знову вдарили по об'єктах хуситів у Ємені – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США знову вдарили по об'єктах хуситів у Ємені – Reuters
США вдарили ракетами по Ємену
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Удару було завдано по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів у Ємені

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 січня, знову вдарили ракетами по Ємену. Ціллю стали протикорабельні ракети хуситів. Про це повідомляє Reuters.

Як розповіли виданню два неназвані американські чиновники, удару було завдано по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів у Ємені.

Більш детальні подробиці атаки поки що невідомі.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.

Читайте також: Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Теги: США ракета

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