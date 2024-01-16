США знову вдарили по об'єктах хуситів у Ємені – Reuters

Удару було завдано по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів у Ємені

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 січня, знову вдарили ракетами по Ємену. Ціллю стали протикорабельні ракети хуситів. Про це повідомляє Reuters.

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Як розповіли виданню два неназвані американські чиновники, удару було завдано по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів у Ємені.

Більш детальні подробиці атаки поки що невідомі.

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Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.