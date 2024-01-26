Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікер Палати представників США вважає законопроєкт про допомогу Україні «мертвим»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Спікер Палати представників США вважає законопроєкт про допомогу Україні «мертвим»
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
фото: Reuters

Законопроєкт, ймовірно, не матиме майбутнього в Палаті представників, навіть якщо його схвалить Сенат

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку. Про це він написав у зверненні до колег-законодавців, пише The Hill.

«Я хотів би коротко зазначити щодо угоди про додаткове фінансування та питання кордону в умовах, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він у будь-якому разі буде «мертвим» одразу після надходження до Палати представників», – наголосив Джонсон.

Лист спікера до колег з'явився після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників, а також республіканців про те, що додатковий пакет, який зокрема передбачає допомогу Україні, не має майбутнього в Палаті представників, навіть якщо його схвалить Сенат.

Повідомлення Джонсона про те, що цей законопроєкт «мертвий» також повторив лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз.

Хоча група сенаторів, які ведуть переговори про угоду, ще не оприлюднила текст законопроєкту, він уже зазнав критики з боку республіканців, зокрема Дональда Трампа.

Нагадаємо, видання The Guardian повідомило, що представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.

Теги: США переговори фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Білий дім підтвердив відсутність зловживань із військовою допомогою в Україні
4 сiчня, 07:55
Європа показала непогані економічні показники
Яка економіка стала найуспішнішою у 2023 році: рейтинг від The Economist
27 грудня, 2023, 15:33
Глава Міноборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову із міністром оборони України Рустемом Умеровим
Пентагон назвав дату наступного «Рамштайну»
16 сiчня, 19:49
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Допомога Україні: Байден збирає членів Конгресу для проведення переговорів
16 сiчня, 22:30
За словами глави МЗС, кінець січня є крайнім терміном для схвалення рішення щодо допомоги Україні
Кулеба розповів, коли Конгрес США ухвалить допомогу для України
17 сiчня, 17:58
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Вибухи у Підмосков'ї, зустріч Байдена з лідерами Конгресу: головне за ніч
18 сiчня, 06:50
Президент США Джо Байден
Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені
12 сiчня, 03:06
Трамп зізнався у добрих стосунках із Путіним
Трамп зізнався, що його пов'язує із Путіним та Сі Цзіньпіном
19 сiчня, 08:18
Конгрес досягнув угоди, попри зусилля Дональда Трампа та його союзників зірвати переговори
Конгрес США погодив текст угоди про безпеку кордону – The Guardian
Вчора, 03:20

Політика

Спікер Палати представників США вважає законопроєкт про допомогу Україні «мертвим»
Спікер Палати представників США вважає законопроєкт про допомогу Україні «мертвим»
У США розгорівся гучний конфлікт між Техасом та урядом Байдена
У США розгорівся гучний конфлікт між Техасом та урядом Байдена
Шарль Мішель відмовився брати участь у виборах до Європарламенту
Шарль Мішель відмовився брати участь у виборах до Європарламенту
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
Данія анонсувала початок переговорів з Україною про гарантії безпеки
Данія анонсувала початок переговорів з Україною про гарантії безпеки
Впевненість Путіна у президентстві Трампа є черговою помилкою Кремля – ексгенсек НАТО
Впевненість Путіна у президентстві Трампа є черговою помилкою Кремля – ексгенсек НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
73K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
27K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
20K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
12K
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників

Новини

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Вчора, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Вчора, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Вчора, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua