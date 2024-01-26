Спікер Палати представників США вважає законопроєкт про допомогу Україні «мертвим»

Законопроєкт, ймовірно, не матиме майбутнього в Палаті представників, навіть якщо його схвалить Сенат

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку. Про це він написав у зверненні до колег-законодавців, пише The Hill.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я хотів би коротко зазначити щодо угоди про додаткове фінансування та питання кордону в умовах, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він у будь-якому разі буде «мертвим» одразу після надходження до Палати представників», – наголосив Джонсон.

Лист спікера до колег з'явився після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників, а також республіканців про те, що додатковий пакет, який зокрема передбачає допомогу Україні, не має майбутнього в Палаті представників, навіть якщо його схвалить Сенат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомлення Джонсона про те, що цей законопроєкт «мертвий» також повторив лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз.

Хоча група сенаторів, які ведуть переговори про угоду, ще не оприлюднила текст законопроєкту, він уже зазнав критики з боку республіканців, зокрема Дональда Трампа.

Нагадаємо, видання The Guardian повідомило, що представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.