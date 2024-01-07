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Байден виступить у Конгресі зі зверненням «Про стан справ у країні»: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден виступить у Конгресі зі зверненням «Про стан справ у країні»: названо дату
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден прийняв пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона виступити на спільному засіданні Конгресу

Президент США Джо Байден заявив, що виступить зі щорічним зверненням до Конгресу «Про стан справ у країні» 7 березня. Про це повідомили Байден та спікер Палати представників Майк Джонсон у соцмережі Х.

Байден повідомив, що приймає пропозицію у відповідь на запрошення і офіційний лист Джонсона виступити на спільному засіданні Конгресу.

«У цю складну для нашої країни мить я вважаю своїм священним обов'язком передати вам запрошення виступити на спільному засіданні Конгресу у четвер, 7 березня 2024 року, щоб ви могли виконати своє зобов'язання за Конституцією США та доповісти про стан справ у нашій країні», – йдеться у листі спікера Палати представників Майка Джонсона до Байдена, опублікованому в мережі X.

«З нетерпінням чекаю на це, пане спікер», – відповів Байден.

Як повідомлялося, спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки аргументували зменшення військової допомоги Україні у 2024 році тим, що прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

До слова, загальний державний борг США вперше перевищив $34 трлн. Це випливає зі статистичних даних Мінфіну країни. Загальний непогашений держборг з 28 грудня зріс із $33,911 трлн до $34,001 трлн. Агентство Reuters зазначає, що збільшення боргу з вересня відбувалося на тлі падіння податкових надходжень та зростання федеральних витрат. Наступного тижня заплановано засідання конгресу щодо врегулювання державних витрат.

Теги: Україна фінансування США

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