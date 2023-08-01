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Атака безпілотників на Москву: ООН висловила стурбованість

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака безпілотників на Москву: ООН висловила стурбованість
У ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни кажуть про атаку безпілотників
фото з відкритих джерел

В організації заявили, що хочуть, аби обстріли припинилися 

Організація Об'єднаних Націй заявила, що виступає проти ударів по цивільних обєктах і зокрема хоче, аби дронові атаки по Москві припинилися. Про це заявив заступник речника ООН Фархан Хак.

«Ми не маємо жодної інформації з перших рук щодо надсилання дронів, але очевидно, що ми проти усіх атак на цивільні об'єкти, де б це не траплялося. Якщо це були, приміром, цивільні об'єкти у Москві, то ми проти цього і хочемо, аби це припинилося», – сказав Хак.

Водночас в організації засудили атаку на лікарню в Херсоні з боку РФ та назвали її неприйнятною.

«З моменту ескалації війни в лютому 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила понад 1000 нападів на медичні установи в Україні. Це понад 60% усіх нападів на медичні заклади у світі», – зазначив Хак.

Раніше повідомлялося, що у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Квартал «Москва-сіті» знаходиться міністерство економічного розвитку 

Теги: Москва ООН безпілотник

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