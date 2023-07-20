Росія заявила про атаку безпілотника на чотири адмінбудівлі в Криму
Загарбники звинувачують Україну в атаці безпілотника по півострову
У ніч на 20 липня в окупованому Криму стверджують, що прогриміли вибухи, які загарбники пов'язують зі збройною атакою безпілотного літального апарату з боку України на півострів. Про це повідомив так званий «глава» окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.
«В результаті удару ворожого безпілотника в одному з населених пунктів на північно-західній частині Криму було пошкоджено чотири адміністративні будівлі. Профільні служби працюють на місці події», - написав він.
Аксьонов також стверджує, що внаслідок удару дрону загинула дівчина-підліток.
Раніше повідомлялося, що на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.
Нагадаємо, вночі, 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. Наразі відомо про двох постраждалих осіб, які були госпіталізовані.
В результаті атаки, в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування.
Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.
Також у Миколаєві у ніч проти 20 липня прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по центру Миколаєва. Від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку, виникла пожежа.
У результаті нічного удару російських терористів по Миколаєву постраждали 18 осіб. Також є загиблі. Очільник ОВА не уточнив інформацію про кількість загиблих.
Коментарі — 0