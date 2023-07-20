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Росія заявила про атаку безпілотника на чотири адмінбудівлі в Криму

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія заявила про атаку безпілотника на чотири адмінбудівлі в Криму
Так званий «глава» окупаційної влади Криму стверджує, що нібито внаслідок удару дрону загинула дівчина-підліток
фото з відкритих джерел

Загарбники звинувачують Україну в атаці безпілотника по півострову

У ніч на 20 липня в окупованому Криму стверджують, що прогриміли вибухи, які загарбники пов'язують зі збройною атакою безпілотного літального апарату з боку України на півострів. Про це повідомив так званий «глава» окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

«В результаті удару ворожого безпілотника в одному з населених пунктів на північно-західній частині Криму було пошкоджено чотири адміністративні будівлі. Профільні служби працюють на місці події», - написав він.

Аксьонов також стверджує, що внаслідок удару дрону загинула дівчина-підліток.

Раніше повідомлялося, що на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

Нагадаємо, вночі, 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. Наразі відомо про двох постраждалих осіб, які були госпіталізовані.

В результаті атаки, в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

Також у Миколаєві у ніч проти 20 липня прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по центру Миколаєва. Від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

У результаті нічного удару російських терористів по Миколаєву постраждали 18 осіб. Також є загиблі. Очільник ОВА не уточнив інформацію про кількість загиблих.

Теги: Крим вибух росія безпілотник

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