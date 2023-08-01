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У центрі Москві прогриміли вибухи (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У центрі Москві прогриміли вибухи (відео)
Після вибуху біля «Москви-Сіті» піднявся дим
фото: Telegram

Міністерство оборони РФ підтвердило атаку безпілотників, заявивши, що загалом було три БПЛА

У Москві та області було зафіксовано серію вибухів, що, як повідомляється, зумовлено діями протиповітряної оборони для знищення невідомих безпілотників. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Згідно з опублікованими відео, принаймні один дрон влетів до однієї з веж «Москва-Сіті», біля неї видніється дим.  Свідки повідомляють про звук вибуху та потрапляння безпілотника до хмарочоса. При цьому поліцейські перекрили рух біля будівлі, а також відзначається накопичення спеціальної техніки на місці події.

Перед атакою безпілотників на «Москву-Сіті» дрони були помічені у кількох містах Підмосков'я. За повідомленнями, один із дронів, який, здається, направлявся до столиці РФ, в районі Кубинки, було знищено досягненням пункту призначення.

Аеропорт Внуково тимчасово припинив свою роботу у зв'язку з вибухами, які сталися в Москві. Повідомляється, що він закритий на приліт і виліт, літаки перенаправляються в інші аеропорти. Згідно з інформацією, наданою онлайн-табло Внуково, рейс із Дубая, який мав приземлитися в Москві приблизно о 4:00 ранку, був перенаправлений до Домодєдово.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі кілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Нібито один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що і минулого разу.

За його словами, пошкоджено фасад на рівні 17 поверху. Екстрені служби працюють на місці події.

Пізніше Міністерство оборони РФ підтвердило атаку безпілотників, заявивши, що загалом було три безпілотні літальні апарати (БПЛА).

Зазначається, що два БПЛА були знищені за допомогою протиповітряних засобів над територією Одинцовського і Нарофомінського районів Московської області. Ще один безпілотник був упійманий радіоелектронними засобами боротьби та впав на територію комплексу нежитлових будівель «Москва-Сіті».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни кажуть про атаку безпілотників.

Нагадаємо, вночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.

До слова, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «українських безпілотників» на Москву.

Теги: Міноборони РФ безпілотник Москва росіяни

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