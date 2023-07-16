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Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим
За словами так званого «губернатора», атака по Севастополю була «масованою та тривалою»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як стверджує Росія, військові РФ відбили атаку ворожих дронів у районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави

Окупаційна влада тимчасово захопленого Криму заявляє про нічну атаку безпілотниками на півострів. Атака нібито була «масованою та тривалою». Про це заявив так званий «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

За словами чиновника, росіяни збили над Кримом два безпілотники, ще п'ятьох «придушили» силами радіоелектронної боротьби. Також було знищено два надводні безпілотники на зовнішньому рейді.

Війська РФ, як стверджується, відбили атаку ворожих дронів на Севастополь над морем у районі міста Херсонес, у районі Севастопольської бухти та Балаклави, у районі мису Манганарі.

«Атака була масованою та тривалою. З усіх цілей наші військові відпрацювали над морем, і на підході бухтів. Жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії не постраждали», – наголосив Развожаєв.

Згодом у мережі з'явилося відео, як росіяни намагаються збити один із безпілотників під час атаки на окупований Севастополь. Проте дрон уміло ухиляється від спроб військових РФ знищити його.

Зазначимо, що представник окупаційної влади прямо не звинуватив ЗСУ в цій атаці. Українська влада та командування не коментувало ситуацію.

Нагадаємо, сьогодні вночі в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

Також у тимчасово окупованому Луганську зранку було чутно потужну «бавовну».

До слова, станом на ранок неділі, 16 липня, Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі – з 9 до 11 одиниць. Серед них – два ракетоносії, загальний залп складає 12 «Калібрів».

Теги: Крим Севастополь росія безпілотник війна

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Політика

Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим
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