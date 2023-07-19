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31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
Росіяни застосували 16 крилатих ракет морського базування «Калібр» з корабля
фото ілюстративне

Рашисти застосували для атаки ракети Х-22, «Калібри», «Онікси» та «Шахеди»

Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляють Повітряні сили.

«Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина!», – йдеться в повідомленні.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

  • 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;
  • вісім крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
  • шість крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
  • 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

  • 13 крилатих ракет «Калібр»;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну фото 1

«Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації», – додали в Повітряних силах.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

Теги: росія окупанти війна безпілотник

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