31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
Рашисти застосували для атаки ракети Х-22, «Калібри», «Онікси» та «Шахеди»
Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляють Повітряні сили.
«Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина!», – йдеться в повідомленні.
Протягом кількох хвиль атак противник застосував:
- 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;
- вісім крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
- шість крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
- одну керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
- 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл).
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:
- 13 крилатих ракет «Калібр»;
- одну керовану авіаційну ракету Х-59;
- 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.
«Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації», – додали в Повітряних силах.
Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.
Коментарі — 0