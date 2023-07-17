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«Будуть сюрпризи»: Росія погрожує Україні перед засіданням ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Будуть сюрпризи»: Росія погрожує Україні перед засіданням ООН
Представник РФ в ООН Дмитро Полянський
фото: Global Look Press

Рада безпеки ООН проведе засідання за участю глав зовнішньополітичних відомств низки країн

Перший зампостпред Росії при ООН Дмитро Полянський пообіцяв Заходу та Україні «сюрприз» на майбутньому засіданні Ради безпеки міністерського рівня по Україні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Нам є що сказати. Будуть і сюрпризи, розкривати їх тут поки що не варто», –  зазначив російський дипломат.

Полянський нагадав, що 17 липня в Раді безпеки ООН відбудеться чергове обговорення ситуації в Україні. Дипломат країни-агресорки сказав, що західні країни нібито планують підтягнути «важку артилерію» у вигляді деяких міністрів закордонних справ та перетворити засідання на гучне антиросійське шоу.

Зазначимо, що Рада безпеки ООН сьогодні проведе засідання за участю глав зовнішньополітичних відомств низки країн під назвою «Підтримання миру та безпеки України». Головуватиме на засіданні глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. Із заявами виступатимуть глави зовнішньополітичних відомств Польщі –  Збігнєв Рау, України –  Дмитро Кулеба, та Франції –  Катрін Колонна. 

Також у вівторок, 18 липня, відбудуться відкриті дебати Генасамблеї з теми «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Очікується, що засідання Радбезу розпочнеться 17 липня о 22:00 за Києвом, а дебати в Генасамблеї – 18 липня о 17:00.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш досі чекає відповіді від російського диктатора Володимира Путіна на пропозицію продовжити угоду про експорт українського зерна через чорноморські порти, оскільки наближається крайній термін продовження угоди. Про це речник організації Стефан Дюжаррік.

За словами Дюжарріка, Гутерріш чекає відповіді на лист, який він написав Путіну раніше цього тижня, виклавши свою пропозицію. Речник додав, що обговорення тривають, включно з обміном повідомленнями у месенджерах WhatApp і Signal.

Раніше стало відомо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди. Гутерріш запропонував Путіну, щоб Росія продовжила операцію щодо чорноморського зерна на кілька місяців, давши ЄС час для підключення дочірньої компанії Россільгоспбанку до SWIFT.

Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем, заявив напередодні представник ООН.

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Теги: росія ООН Радбез ООН Антоніу Гутерріш Дмитро Кулеба обмін

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