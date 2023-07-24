Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня

Депутат Олександр Пономарьов співпрацював з росіянами на тимчасово окупованих територіях

ДБР затримало скандально відомого одеського воєнкома Євгена Борисова. Ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко виїхав за кордон, проте обіцяв повернутися. Окупанти під час нічної атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені». «Главком» зібрав у добірку новини 24 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одеський воєнком Євген Борисов затриманий

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Генпрокуратурою затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Як зазначається, в суботу Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування. Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві, зазначили у ДБР.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Закарпатті обвалився міст

У Закарпатській області у понеділок, 24 липня, обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади.

До поліції сьогодні близько 19:00 надійшло повідомлення про обвал транспортного мосту на трасі Мукачево-Рогатин у населеному пункті Бедевля. За попередніми даними, обвалилася одна із секцій мосту разом з двома автомобілями – вантажівкою та легковиком. Унаслідок обвалення мосту на Тячівщині постраждали троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

11 фото На весь екран



















На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва фото з відкритих джерел

Атака на Одесу

Російські війська під час нічної атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені». Зруйновано три склади із зерном. Зазначається, що було зафіксовано близько 15 «Шахедів». Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів. Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна будівель та споруд у порту «Рені». Були локальні спалахи, які рятувальники оперативно ліквідували.

Луценко виїхав за кордон

Ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко виїхав за кордон на лікування і обіцяє повернутися через 10-15 днів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експолітик наголосив, що повідомив цю інформацію виключно для тих, хто дуже переймається його долею.

«Пост виключно для нездорово-стурбованих життям Луценка. За наполяганням мого лікуючого лікаря я дійсно перетнув західний кордон для медичного обстеження та лікування в Мюнхені. Планую бути в Україні через 10-15 днів», – написав Луценко.

Народний депутат отримав підозру у державній зраді

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя». Йдеться про нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. За наявною інформацією, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.