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Атака на американську базу в Сирії: США відповіли ударом по іранських найманцях (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака на американську базу в Сирії: США відповіли ударом по іранських найманцях (фото, відео)
Кадри бомбардувань силами США іранських позицій у Сирії
фото: скріншот відео

Терористи застосували по базі іранські дрони-камікадзе, унаслідок чого загинув один американський військовий

Іранські бойовики обстріляли базу США в Сирії, у результаті чого загинув один американський військовослужбовець, ще п'ятеро поранені. Вашингтон відплатив за це ударом по іранських найманцях. Про це пише Reuters.

Представник Пентагону в коментарі ABC уточнив, що в одну з баз на сході Сирії потрапило ще приблизно вісім ракет, наслідки атаки уточнюються.

Як пише Business Insider, під час атаки на території бази США не спрацювала належним чином система ППО Avenger. Невідомо, чи знали бойовики про це.

Зазначається, що, ймовірно, терористи задіяли іранський дрон-камікадзе з баражуючим боєприпасом на малій висоті.

Як уточнюється, це рідкісний випадок, коли внаслідок атак угруповань, пов'язаних із Іраном, є жертви з боку США.

Своє чергою Пентагон опублікував заяву про удари у відповідь. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, вони були завдані за вказівкою Байдена і націлені на об'єкти, що використовуються групами, пов'язаними з іранським Корпусом Вартових Ісламської революції (КВІР).

«Повітряні удари були завдані у відповідь на сьогоднішній напад, а також на серію недавніх нападів на сили коаліції в Сирії групами, пов'язаними з КВІР. Жодне угруповання не буде безкарно завдавати ударів по наших військах», – заявив Остін.

Американці завдали удару по проіранським бойовикам бойовими літаками, вертольотами AH-64 Apache та артилерією.

Видання The Hill додало, що в п'ятницю, 24 березня, ракети також влучили в іншу американську базу в Сирії після удару США по об'єктах, контрольованих іранськими найманцями.

За словами майора Джона Мура, представника Центрального командування США (CENTCOM), ракетні обстріли бази Грін-Віллідж, розташованої на газовому родовищі Аль-Омар на північному сході Сирії, не призвели до втрат.

Нагадаємо, що США збили іранський безпілотник над військовою базою у Сирії.

Крім того, У Сирії ліквідували одного з ватажків терористичного угрупування ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші.

Теги: напад безпілотник відео США Сирія Іран

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