США збили іранський безпілотник над військовою базою у Сирії

Дрон намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко

Збройні сили Сполучених Штатів Америки збили на території Сирії безпілотний літальний апарат, ймовірно, іранського виробництва. Дрон проводив розвідку в районі американської військової бази. Про це повідомляє пресслужба Центрального командування (Centcom) ЗС США у Twitter.

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Зазначається, що 14 лютого приблизно о 14:30 за місцевим часом сили США у Сирії відкрили вогонь та збили БПЛА іранського виробництва, який намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко, патрульної бази на північному сході Сирії.

Публікація супроводжується двома знімками, на яких зображений, ймовірно, сам безпілотник і момент його вибуху. Інших подробиць щодо інциденту у заяві Centcom не наведено.

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Як відомо, 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Згодом інші об’єкти з’явилися над територією США та Канади. Вони були збиті. Наразі триває їх вивчення.