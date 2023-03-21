Одна із країн продала окупантам дронів на понад $12 млн

Майже 70 китайських експортерів продали Москві 26 різних марок безпілотників

Від початку розв’язної РФ повномасштабної війни проти України Китай передав Москві безпілотників і комплектуючих до них на суму понад $12 млн. Про це повідомляє The New York Times.

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Видання зазначає, що попри те, що політика США допомогла сповільнити продажі дронів Росії, повністю зупинити експорт літальних апаратів не вдалося. Постачання продукції китайського виробника дронів DJI та низки менших компаній часто здійснювали через дрібних посередників.

Загалом з моменту вторгнення майже 70 китайських експортерів продали Москві 26 різних марок безпілотників. Чи місять такі дрони американські компоненти, як зазначає NYT, визначити складно.

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«Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, як-от Казахстан, Пакистан і Білорусь. Результатом є постійне постачання нових безпілотників до Росії, які потрапляють на лінію фронту її війни з Україною», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 2020 році міністерство торгівлі США внесло DJI до чорного списку, який забороняє американським фірмам продавати технології без спеціального дозволу. Проте цей захід не надто вплинув на домінування DJI в галузі, а продукція компанії, як свідчать дані митниці, становила майже половину переданих Росії китайських дронів. Частину з них продала безпосередньо DJI через свою дочірню компанію – iFlight Technology.

Раніше New York Times вказала кілька найбільш яскравих прикладів співпраці Росії та Китаю, що допомагає російській економіці протистояти західним санкціям, запровадженим після вторгнення в Україну.