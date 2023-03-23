Білий дім поставив діагноз російському пілоту, що збив американський дрон

У США не розуміють, чому Росія нагородила пілота, що діяв непрофесійно

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі висміяв нагородження за хоробрість російського пілота Су-27, що спричинив падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper. Вчинок льотчика, на його думку, підпадає під інше визначення. Про це Кірбі сказав на пресбрифінгу у Вашингтоні.

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«Я не знаю іншої армії у світі, іншої військово-повітряної сили у світі, яка б нагородила пілота за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, гадаю, у них інше визначення. Це безглуздо. Це образливо», - зазначив представник Білого дому.

Кірбі додав, що на флоті навпаки навчають військових уникати зіткнень із будь-якою технікою. «Я гадки не маю, чому вони дали нагороду за хоробрість пілоту, який у гіршому випадку зловмисно піддав себе і майно США великому ризику, а в кращому - просто ідіоту», - висловився він.

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Як повідомлялося, міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 березня нагородив льотчиків Су-27, які збили американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем.

Нагадаємо, США заявили, що 14 березня російський винищувач зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Зрештою дрон упав у міжнародні води.

Згодом США показали відео атаки по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27.

Через інцидент Держдепартамент викликав посла Росії. Водночас у російському міноборони заперечують причетність до інциденту. Мовляв, апарат сам утратив керування та впав у воду.

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